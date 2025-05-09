مطالبة أممية بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بالأراضي المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 أيار (بترا)- حذرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة من استمرار إسرائيل في معاناة الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة في بيان أن إسرائيل تفرض حصارًا على غزة وتستخدم الغذاء كسلاح، وترفض التعاون مع اللجنة، مما يعكس تجاهلها للقانون الدولي.

وحثت اللجنة الدول ذات النفوذ على استخدام كل الضغوط السياسية والاقتصادية وجميع الوسائل المتاحة لها لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف سياساتها وممارساتها غير القانونية، ومحاسبتها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الجسيمة التي ارتكبتها بالفعل.

وأضافت : "يجب إنهاء الحصار غير الإنساني على غزة الآن، ويجب أن تتمكن الأونروا من أداء مهمتها الفريدة وتقديم الخدمات الأساسية فلا يمكن للعالم أن يلتزم الصمت".

-- (بترا)

م د/ع ط

09/05/2025 20:38:45