مطالبة أممية بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بالأراضي المحتلة

مطالبة أممية بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بالأراضي المحتلة
نيويورك 9 أيار (بترا)- حذرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة من استمرار إسرائيل في معاناة الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة في بيان أن إسرائيل تفرض حصارًا على غزة وتستخدم الغذاء كسلاح، وترفض التعاون مع اللجنة، مما يعكس تجاهلها للقانون الدولي.
وحثت اللجنة الدول ذات النفوذ على استخدام كل الضغوط السياسية والاقتصادية وجميع الوسائل المتاحة لها لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف سياساتها وممارساتها غير القانونية، ومحاسبتها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الجسيمة التي ارتكبتها بالفعل.
وأضافت : "يجب إنهاء الحصار غير الإنساني على غزة الآن، ويجب أن تتمكن الأونروا من أداء مهمتها الفريدة وتقديم الخدمات الأساسية فلا يمكن للعالم أن يلتزم الصمت".
-- (بترا)
م د/ع ط
09/05/2025 20:38:45
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين