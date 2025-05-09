المؤتمر الوطني للتعليم العالي يواصل أعماله

MENAFN - Jordan News Agency)

البحر الميت 9 أيار (بترا)- واصل المؤتمر الوطني للتعليم العالي "من الرؤية إلى التطبيق"، الذي تنظمه لجنة الخدمات العامة و9 لجان مشتركة في مجلس الأعيان، اليوم الجمعة، أعماله لليوم الثاني على التوالي في البحر الميت.

وناقشت أوراق العمل المُقدمة خلال جلسات أعمال اليوم الثاني للمؤتمر، طروحات من شأنها أن تُسهم في تحسين جودة التعليم العالي ورفع كفاءته، ما يصب في ترجمة رؤية وتحديث منظومة التعليم العالي في الأردن.

وعرض المشاركون مخرجات اللجان الوطنية، التي تم تشكيلها لتحديث المنظومة الأكاديمية، وناقشوا خطة إجرائية قد تسهم في دفع مسار تحديث التعليم العالي وتعزيز مرونة التطور المؤسسي في الجامعات، لتكون بمثابة إطار مرجعي بدعم الجامعات في تطوير سياساتها وبرامجها المستقبلية، بما يواكب متطلبات التحديث والتحول المستدام.

وفي أولى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، التي أدارها الدكتور عبادة الحباشنة، قدم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مخرجات لجنة تجويد البحث العلمي التي يرأسها، كما قدمت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالحميد شومان، فالنتينا قسيسية، مخرجات لجنة تطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، بينما عرضت العين الدكتورة عبلة عماوي مخرجات لجنة برامج الجسر، إضافة إلى مخرجات لجنة تطوير وحدات نقل المعرفة والشراكات الاستراتيجية، التي تحدثت عنها مها البهو.

وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الدكتورة عهود كمال، قدم كل من رئيس لجنة الخدمات العامة العين الدكتور مصطفى حمارنة والدكتور مأمون عكروش مخرجات لجنة الخطط الدراسية.

وتحدثت رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان العين الدكتورة هيفاء النجار، عن مخرجات لجنة تطوير الحياة الجامعية، وتطرقت رئيسة لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان العين الدكتورة محاسن الجاغوب إلى مخرجات لجنة تحديث التشريعات الجامعية، وقدمت العين بدرية البلبيسي مخرجات لجنة تنويع مصادر التمويل، التي ترأسها.

وتناولت الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر، التي جاءت بإدارة الدكتور رضا شبلي الخوالدة، تجارب نجاح في التحديث والتحول المؤسسي، قدمها رؤساء مجالس الأمناء الجامعات.

وسلطوا في مداخلاتهم الضوء على كيفية قيام مجلس الأمناء بتحويل تحد كبير واجه الجامعة إلى فرصة نوعية من خلال طرح حلول ذكية واستراتيجيات فعالة، مؤكدين على قدرة الحوكمة الرشيدة في إحداث تحول نوعي في أداء الجامعة.

ولفتوا إلى تحليل أبعاد تجربة الجامعات وآليات تطبيق الحلول، والنتائج الملموسة التي أسهمت في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي ورفع كفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية وتعزيز تنافسية الجامعة في بيئة تعليمية متطورة ومبتكرة.

وشارك في الجلسة كل من رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران، ورئيس مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال الدكتور عبد الرحيم الحنيطي ورئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين.

وفي الجلستين الرابعة والخامسة، جرى عرض قصص نجاح لأنموذج مؤسسي جرى تنفيذه في تلك الجامعات، ما أحدث تحولا نوعيا ونقطة ارتكاز استيراتيجية دفعت بمسيرتها خطوات متقدمة لما أحدثه من أثر إيجابي ملموس على جودة التعليم وكفاءة الأداء الإداري والخدمي، ومكانتها العلمية والتعلمية.

وشارك في الجلسة الرابعة، التي أدارتها الدكتورة سهاد الجندي، رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد، ومن جامعه الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة، ومن جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، ومن الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري.

كما شارك في الجلسة الخامسة، التي أدارتها ديمة بيبي كل من الدكتور اسماعيل الحنطي عن جامعة الحسين التقنية، والدكتور مأمون عكروش عن الجامعة الأمريكية في مأدبا، والدكتور ساري حمدان عن جامعة عمان الأهلية، والدكتورة سلام محادين عن جامعة الشرق الأوسط، والدكتور رامي عبد الرحيم عن جامعة البترا.

--(بترا)

م ش/م ق/أس

09/05/2025 19:31:01