رئيس مجلس النواب: مواقف الأردنيين لن تنال منها أصوات الافتراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 أيار (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى يقدم ما يمليه واجب الضمير من مساعدات إنسانية مع إخوتنا في قطاع غزة، مؤكداً أن مواقف الأردنيين قيادة وجيشاً وشعباً لن تنال منها أصوات افتراء مأزومة ومهزومة تطل من منصات إعلامية باتت تستهدف مواقفنا بشكل مليء بالحقد والتلفيق.

وأضاف الصفدي، أن المساعدات التي تتدفق من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومن طائرات جيشنا الباسل التي قاد عملياتها الإغاثية جلالة الملك عبد الله الثاني، وشارك بها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، وهبّ لإسنادها أبناء الشعب الأردني العظيم بتبرعات بالغالي والنفيس، لن نسمح لأي جهة أن تشوه صورتها النبيلة، مقابل أجندات وأثمان رخيصة ارتضوا بها في سبيل النيل من مواقف الأردن.

وأكد الصفدي أن محاولات تشويه الدور الأردني إنما تصب في خانة المساعي التي تهدف إلى التضييق على الأشقاء في غزة وتتماهى مع مشروع الحكومة اليمينية المتطرفة التي تدفع بكل مخططات التهجير، مؤكداً أن استهداف الأردن بهذا الافتراء والادعاء الكاذب أمر لا يمكن السكوت عليه، وأن مصير تلك الأصوات هو الخزي والهزيمة.

وختم رئيس مجلس النواب بالقول: إن ما طالعتنا به منصات إعلامية خارجية ولاقت ترويجاً منظماً من بعض المنصات الأخرى، يدلل على حجم التخطيط المنظم لاستهداف الأردن، مؤكداً أن جيشنا وشعبنا الملتف حول قيادته أكبر من كل الافتراءات، وما المواقف الدولية الإغاثية الدولية والإقليمية التي انبرت للدفاع الفوري عن نبل الموقف الإنساني الأردني، إلا أصدق رد على تلك الفئة الضالة المتكسبة والتي تحاول استغلال القضية الفلسطينية وجرح غزة من أجل خدمة أجندات مشبوهة.

--(بترا)

م خ/م د/أس

09/05/2025 19:43:37