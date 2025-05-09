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اليونيسيف: ما يدخل غزة هو القنابل فقط وخطة اسرائيل تخالف القانون الانساني

اليونيسيف: ما يدخل غزة هو القنابل فقط وخطة اسرائيل تخالف القانون الانساني

2025-05-09 03:06:27
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 9 أيار (بترا)- قال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إيلدر، إن الشيء الوحيد الذي يدخل غزة الآن "هو القنابل"، فيما تم حظر "كل ما يلزم لبقاء الطفل على قيد الحياة، وبطرق عديدة، تم حظره بفخر".
وأضاف إيلدر أن هذا الوضع يمثل "انهيارا أخلاقيا عميقا، ولن ينجو أحد من ثمن هذه اللامبالاة"، مشيرا إلى أن الخطة التي عرضتها إسرائيل على مجتمع العمل الإنساني، تحرم الفئات الأضعف التي لا تستطيع الوصول إلى المناطق العسكرية المقترحة من المساعدات، وتُعرّض أفراد عائلاتهم لخطر الاستهداف أو الوقوع في مرمى النيران أثناء تنقلهم من وإلى هذه المناطق.
وقال إن تصميم الخطة الإسرائيلية ستزيد معاناة الأطفال والأسر في قطاع غزة، وستخالف المبادئ الإنسانية الأساسية، بما في ذلك من خلال "استخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط مسبق للحصول على المساعدات".
وأضاف أن "استخدام المساعدات الإنسانية كطُعم لإجبار السكان على النزوح، وخاصة من الشمال إلى الجنوب، سيخلق خيارا مستحيلا بين النزوح والموت"، مشيرا إلى أنه وفقا للخطة المُقدمة، لن يتم توصيل سوى 60 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا، وهو ما يمثل عُشر ما كان يسلم خلال وقف إطلاق النار، وهي غير كافية "لتلبية احتياجات 2.1 مليون شخص منهم 1.1 مليون طفل".
وأعرب إيلدر عن قلقه البالغ إزاء اقتراح استخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط مسبق للحصول على المساعدات، مضيفا أن فحص المستفيدين ومراقبتهم "لأغراض استخباراتية وعسكرية يخالف جميع المبادئ الإنسانية".
وأكد إيلدر أن هناك بديلا بسيطا لذلك، وهو "رفع الإغلاق، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإنقاذ الأرواح".
--(بترا)
م د/أس
09/05/2025 19:16:59

MENAFN09052025000117011021ID1109529991

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