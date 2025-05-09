روسيا: إصابة نائب حاكم مقاطعة بيلغورود باستهداف أوكراني

روسيا: إصابة نائب حاكم مقاطعة بيلغورود باستهداف أوكراني
موسكو 9 أيار (بترا)- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن إصابة نائب حاكم مقاطعة بيلغورود وأحد عناصر الحرس الوطني، جراء هجوم نفذته طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت مبنى الحكومة الإقليمية في المقاطعة.
وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم وقع رغم سريان الهدنة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين لمدة ثلاثة أيام، مؤكدا نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تواصل الجهات المختصة تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الاستهداف.
--(بترا)
س ح/أس
09/05/2025 19:11:38
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