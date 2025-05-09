روسيا: إصابة نائب حاكم مقاطعة بيلغورود باستهداف أوكراني

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 9 أيار (بترا)- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن إصابة نائب حاكم مقاطعة بيلغورود وأحد عناصر الحرس الوطني، جراء هجوم نفذته طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت مبنى الحكومة الإقليمية في المقاطعة.

وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم وقع رغم سريان الهدنة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين لمدة ثلاثة أيام، مؤكدا نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تواصل الجهات المختصة تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الاستهداف.

--(بترا)

س ح/أس

09/05/2025 19:11:38