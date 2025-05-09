أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

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أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.1 دينارا لجهة البيع، مقابل 65.1 دينارا لجهة الشراء اليوم الجمعة.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 59.6 دينار، فيما حُدد سعر الشراء بـ55.6 دينار.
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