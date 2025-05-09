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أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

2025-05-09 08:07:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.1 دينارا لجهة البيع، مقابل 65.1 دينارا لجهة الشراء اليوم الجمعة.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 59.6 دينار، فيما حُدد سعر الشراء بـ55.6 دينار.

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