بيت لحم : نقابة المهندسين تنظم تكريم لاعضاء النقابة السابقون وتعد بمواصلة العمل لقضايا وحقوق المهندسين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / نظمت نقابة المهندسين الفلسطينين في محافظة بيت لحم استقبال بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية التي تمثلت بالانتخابات الاخيرة وفوز كتلة المهندس الفلسطيني كتلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بالانتخابات.

وجرى الاستقبال في مقر نقابة المهندسين بمحافظة بيت لحم بحضور محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا وعضو المجلس الوطني ابراهيم رمضان وامين سر حركة فتح محمد المصري وعضو المجلس المركزي خديجة ردايدة ام سند ومدراء الاجهزة الامنية وامناء سر حركة فتح ورئيس واعضاء بلدية ببيت لحم و نقيب المهندسين المنتخب المهندس طارق الزرو ورئيس فرع النقابة ببيت لحم المهندس منجد الهواش واعضاء النقابة وادارة المكتب الحركي للمهندسين ممثلة بالمهندس حبيب مرة وممثلي عدد من النقابات الفلسطينية.

وشكر المهندس طارق الزرو نقيب المهندسين الفلسطينيين فرع النقابة على تنظيمه هذا اللقاء اليوم مع مختلف الجهات والقطات والمسؤولين في المحافظة وعلى راسهم المحافظ وامين سر فتح بالمحافظ وكافة الجهات والفعاليات التي اتت اليوم للتعبير عن وفاءها لقائمة المهندس الفلسطيني.

و وجه الزرو تحية خاصة مع شكر وتقدير لكل مهندس ومهندسة شارك في الانتخابات سواء صوت للقائمة ام لم يصوت مشددا على ان النقابة اليوم ستبقى البيت والمظلة لكل المهندسين وستواصل العمل من اجل قضاياهم وحقوقهم شاكرا الجميع على هذا الحضور اللافت والمميز.

وتم خلال الاستقبال تكريم مجلس النقابة السابق في بيت لحم واعضاء لجنة الانتخابات للنقابة ببيت لحم حيث تم تسليمهم دروع تقديرية تقديرا لهم على جهودهم وعملهم السابق لخدمة النقابة واوضاعها.

وفي بداية الاستقبال رحب المهندس منجد الهواش رئيس فرع نقابة المهندسين في بيت لحم بالحضور وشكر كافة المهندسين على التزامهم وصدق انتمائهم لنقابتهم وحركتهم وحركة فتح التي تمثل الانتماء الحقيقي لفلسطين التي نعمل من اجلها جميعا كل في مكانه وعمله مثمنا جهود كل الخيرين الذين انجحوا العرس الديمقراطي لانتخابات النقابة.

كما ورحب الهواش بنقيب نقابة المهندسين المنتخب في فلسطين طارق الزرو وكافة الحضور من اعضاء النقابة و المحافظ ابو عليا والقيادي ابراهيم رمضان وامين سر فتح اقليم بيت لحم محمد المصري وممثلي الاجهزة الامنية وكافة الحضور من قيادات الاجهزة الامنية وممثلي البلديات وفعاليات ومؤسسات المجتمع.

واكد الهواش ان نقابة المهندسين وكتلة المهندس الفلسطيني تمثل كل الزملاء والزميلات في النقابة وستبقى الحريصة والوفية لهم كما ستواصل العمل من اجل الوفاء ببرنامجها و وعودها الانتخابية خدمة لقطاع المهندسين.

بدوره نقل محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا تحيات الرئيس محمود عباس لنقابة المهندسين وكافة اعضائها على نجاح عرسهم الديمقراطي الذي جرى بالرغم من كافة الظروف الصعبة.

كما و وجه المحافظ التحية لكل المهندسين الاعضاء في النقابة وهنأهم على هذا العرس ونجاحه معربا عن الامل والثقة بقدرة النقابة على لعب دور مهم في كافة مجالات الحياة الفلسطينية سواء تلك المتعلقة بنظام الحكم المحلي او المجالس البلدية او الطاقة والمياه وغيرها من انظمة حياتية لما يتمتعون به من قدرات.

من ناحيته وجه امين سر حركة فتح محمد المصري تحية لكل مهندس ومهندسة ساهم بنجاح كتلة المهندس الفلسطيني التي كانت نموذج وحدة يحترم ويجب على كل النقابات ان تحذوا حذوه لانه عكس وحدة حقيقية لابناء فتح و وجه رسالة بان فتح القوية التي تنجح هي فتح الموحدة.

واوضح امين سر فتح اقليم بيت لحم ان هذا النجاح لحركة فتح يهديه المهندسون من ابناء الحركة الى شهداء شعبنا في غزة والضفة والقدس والشتات ويؤكدوا من خلاله ان فتح كانت وما زالت وستبقى قوية بهمة ابنائها المخلصين موجها تحية للرئيس محمود عباس وللواء ماجد فرج ابن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية الذي تابع الانتخابات بكل تفاصيلها وحيثياتها مشيدا بهذه المتابعة والارشاد التي لولاهما مع التزام ابناء الحركة بقائمة فتح و وحدتها ما وشكر المكتب الحركي على جهودهم كنا نقف اليوم هنا لتهنئة النقيب طارق الزرو والنقيب منجد الهواش وكل الزملاء بهذا الانجاز.

كما شكر المصري كافة امناء السر في مختلف مناطق محافظة بيت لحم وامناء ير المكاتب الحركية على جهودهم وعملهم الدؤوب حيث وقف الجميع خلف قائمة فتح في انتخابات نقابة المهندسين.

وثمن امين سر حركة فتح اقليم بيت لحم جهود وعمل رئيس واعضاء النقابة في بيت لحم السابقين كما شكر لجنة الانتخابات بالنقابة التي اشرفت على سير العملية الانتخابية بكل اقتدار ومهنية.

وفي نهاية الفعالية قدم نقيب المهندسين في فلسطين طارق الزرو الدروع التقديرية لاعضاء مجلس النقابة السابقين واعضاء لجنة الانتخابات التي اشرفت على العملية الانتخابية.