شي: الصين وروسيا ستتحملان مسؤولية خاصة كونهما دولتين كبيرتين

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو 8 مايو 2025 (شينخوا) قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، هنا اليوم (الخميس) إنه في ظل مواجهة التيارات المعاكسة المتمثلة في الأحادية وسياسات القوة والتنمر التي يشهدها العالم، ستعمل الصين مع روسيا لتحمل المسؤولية الخاصة كونهما دولتين كبيرتين في العالم وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي.

أدلى شي بهذه التصريحات أثناء محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى روسيا. وتبادل الزعيمان وجهات نظر متعمقة بشأن العلاقات الصينية-الروسية والقضايا الدولية والإقليمية الكبرى، وتوصلا إلى توافق بشأن العمل باستمرار وبعزم على تعميق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين وتعزيز التنمية المستقرة والصحية وعالية المستوى للعلاقات الصينية-الروسية. ودعا الزعيمان أيضا إلى تعزيز منظور تاريخي صحيح بشأن الحرب العالمية الثانية، والحفاظ على سلطة ومكانة الأمم المتحدة، وحماية النزاهة والعدالة الدوليتين.

وعقب مراسم ترحيب كبيرة بالرئيس شي، عقد الزعيمان محادثات مصغرة تلتها محادثات موسعة.

وذكر شي أنه في السنوات القليلة الماضية، تمتعت العلاقات الصينية-الروسية بتنمية مستقرة وصحية وعالية المستوى بفضل الجهود المشتركة من الجانبين، مشيدا بصداقة حسن الجوار طويلة الأجل والتعاون متبادل المنفعة باعتبارهما سمتين مميزتين للعلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأوضح شي أن الثقة السياسية المتبادلة بين الدولتين أصبحت أعمق من أي وقت مضى، وأن علاقة التعاون العملي أصبحت أقوى من أي وقت مضى، وفي الوقت ذاته ازدهرت التبادلات الشعبية والتفاعلات المحلية بحيوية متزايدة، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية-الروسية أصبحت أكثر ثقة واستقرارا وصلابة في العصر الجديد.

وقال إن التاريخ والواقع أثبتا تماماً أن مواصلة تطوير وتعميق العلاقات الصينية-الروسية جزء لا يتجزأ من المضي قدما في الصداقة بين الشعبين من جيل إلى آخر، مضيفا أن ذلك أيضا خيار حتمي بالنسبة للجانبين من أجل تحقيق نجاح متبادل وتعزيز التنمية والنهوض لدى كل منهما.

وأكد شي أيضاً أن مواصلة تطوير وتعميق العلاقات الصينية - الروسية تمثل أيضاً نداء العصر من أجل حماية النزاهة والعدالة على الصعيد الدولي وتعزيز إصلاح نظام الحوكمة العالمية.

وأشار شي إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى الـ80 لانتصارات حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني، والحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي، والحرب العالمية ضد الفاشية، قائلا إنه قبل 80 عاما، قدم الشعبان الصيني والروسي تضحيات هائلة وحققا انتصارات عظيمة، ما قدم إسهامات تاريخية كبيرة في الحفاظ على السلام العالمي وقضية التقدم البشري.

وقال إن الصين ستعمل مع روسيا لاتخاذ موقف واضح لتعزيز منظور تاريخي صحيح بشأن الحرب العالمية الثانية وحماية سلطة ومكانة الأمم المتحدة، والدفاع بقوة عن النصر في الحرب العالمية الثانية، والدفاع بحزم عن حقوق ومصالح الصين وروسيا والعدد الهائل من الدول النامية، وتعزيز عالم متعدد الأقطاب يقوم على المساواة والنظام، فضلا عن تعزيز عولمة اقتصادية شاملة ومفيدة للعالم بأسره.

وتلقى الزعيمان أيضاً إحاطات من قادة الإدارات المعنية في البلدين بشأن التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وأشار شي إلى أنه يتعين على الصين وروسيا الالتزام بالمسار العام للتعاون ودرء المعوقات الخارجية، من أجل ترسيخ الأساس اللازم للتعاون المستقر وضمان زخم أقوى للتقدم.

وأوضح شي أنه يتعين على الدولتين الاستفادة من الموارد المتاحة والمميزات التكاملية للنظامين الصناعيين لدى كل منهما، وزيادة التعاون عالي الجودة ومتبادل المنفعة في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والفضاء الجوي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف شي أنه يتعين على الدولتين الاستفادة من التضافر بين مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي باعتباره منصة لبناء نمط من الارتباطية عالية المستوى، مضيفا أنه يتعين على الدولتين إطلاق العنان لإمكانات عامي الثقافة بين الصين وروسيا، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والسينما والسياحة والرياضة والمجالات المحلية، وتدعيم ارتباطية متأصلة الجذور بين شعبي الدولتين.

وأوضح شي أنه يتعين على البلدين إجراء تنسيق وتعاون وثيقين في المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وتوحيد الجنوب العالمي، والالتزام بالتعددية الحقيقية، وقيادة الاتجاه الصحيح لإصلاح الحوكمة العالمية.

وأكد أن الصين تدفع على نحو شامل بناء دولة قوية وتدفع القضية العظيمة المتمثلة في تجديد الشباب الوطني، وذلك من خلال التحديث صيني النمط، مؤكدا أيضا أن الصين تمتلك العزم والثقة لتخطي جميع المخاطر والتحديات.

وذكر شي أنه بغض النظر عن كيفية تغير البيئة الخارجية، ستدير الصين شؤونها الخاصة بشكل جيد، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتحمل المسؤوليات الخاصة التي فرضها العصر، وحماية النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، والحفاظ على سلاسل الصناعة والإمداد مستقرة ودون عراقيل، وتقديم إسهامات أكبر في تعزيز تنمية الدولتين ونهضتهما، وفي دعم النزاهة والعدالة الدوليتين.

في الصورة الملتقطة يوم 8 مايو 2025، الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعقدان محادثات مصغرة في الكرملين بمدينة موسكو في روسيا.(شينخوا)

وبدوره، رحب بوتين بحرارة بزيارة الدولة التي يجريها شي إلى روسيا وبحضوره الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى. وأشار بوتين إلى الأهمية الكبيرة للزيارة، لأنها تضخ زخما قويا في تنمية العلاقات الروسية-الصينية، وتساعد أيضا في حماية نتائج الحرب العالمية الثانية.

وقال إن العلاقات الروسية-الصينية قائمة على المساواة والاحترام المتبادلين، ولا تستهدف أي طرف ثالث ولا تتأثر بأي حادث مؤقت.

وذكر بوتين أن تعزيز تنمية العلاقات الروسية-الصينية باستمرار وعزم وزيادة التعاون متبادل المنفعة يمثلان خيارين استراتيجيين لروسيا، مضيفا أن الجانب الروسي يلتزم بقوة بمبدأ صين واحدة ويدعم دائما موقف الصين بشأن مسألة تايوان.

وقال إن روسيا مستعدة للحفاظ على التبادلات عالية المستوى مع الصين، وتعزيز التعاون العملي في مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا، وتعميق التبادلات الشعبية والثقافية في مجالات التعليم والثقافة والشباب والسياحة وغيرها من المجالات، وزيادة دلالات التعاون في منطقة الشرق الأقصى.

وأوضح بوتين أن فرض التعريفات الجمركية المرتفعة أمر عبثي وغير قانوني، ولن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية، مضيفا أنه يتعين على الجانبين الصيني والروسي تعزيز التنسيق والتعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، ودعم العملية الرامية إلى إقامة عالم متعدد الأقطاب، ومعارضة الأحادية بشكل مشترك، ورفض سوء استخدام العقوبات، ومقاومة المواجهة بين الكتل، وحماية المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

وفي سياق إشارته إلى أن روسيا والصين قدمتا تضحيات كبيرة في الحرب العالمية ضد الفاشية، لفت بوتين إلى أنه في ظل القيادة القوية من الحزب الشيوعي الصيني، قاتل الشعب الصيني بشجاعة وحقق انتصاراً عظيماً في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني، ما قدم إسهامات مهمة للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين إنه خلال سنوات الحرب الشاقة، دعمت روسيا والصين بعضهما البعض ونشأت بينهما صداقة عميقة، ما أرسى أساساً قوياً لتنمية العلاقات الثنائية بينهما، مضيفا أنه يتعين على الجانبين حماية سلطة الأمم المتحدة والقانون الدولي، وصون السردية التاريخية الصحيحة بشأن الحرب العالمية الثانية، والتمسك بالنزاهة والعدالة الدوليتين، والعمل معا لخلق مستقبل أكثر إشراقاً للبلدين والعالم.

وعقب المحادثات، وقع رئيسا البلدين معاً بياناً مشتركاً بشأن مواصلة تعميق شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد. وشهدت الزعيمان معاً تبادل أكثر من 20 وثيقة تعاون ثنائي، تضم مجالات من بينها الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وحماية سلطة القانون الدولي، والأمن البيولوجي، وحماية الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والحجر الصحي والتعاون السينمائي.

ووجه الرئيسان الإدارات المعنية في الدولتين إلى تعزيز الاتصال والتنسيق بما يتسق مع التوافق الذي توصل إليه الجانبان، وتدعيم التعاون العملي وتحقيق المزيد من النتائج الملموسة.

وعقد رئيسا البلدين أيضا مؤتمراً صحفياً مشتركاً.