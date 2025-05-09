بعثة كاريزما الماليزية : عمليات نقل المساعدات لغزة برا وجوا تمت بتمويل أردني كامل

بعثة كاريزما الماليزية : عمليات نقل المساعدات لغزة برا وجوا تمت بتمويل أردني كامل
عمان 9 أيار (بترا) – أصدرت بعثة كاريزما للتوعية الإنسانية (KHOM) الماليزية بيانًا رسميًا اليوم حول الادعاءات والشائعات التي تتداول حول عمليات الإغاثة التي ينفذها الأردن، خاصة تلك المتعلقة بنشر مواد مضللة عبر موقع إلكتروني في لندن.
وأوضحت البعثة في بيانها أنها عملت بشكل وثيق مع السلطات الأردنية منذ بداية الأزمة، حيث تم التنسيق لإجراء أول عملية إنزال جوي من ماليزيا إلى غزة في نيسان 2024، والتي نجحت في إيصال 480 صندوقًا غذائيًا، و200 مجموعة من مستلزمات النظافة، و200 علبة من حليب الأطفال.
وأكدت انه تم تسليم هذه المساعدات رسميًا إلى الأردن، حيث ساهم سلاح الجو الملكي الأردني في تسهيل عملية الإنزال، بينما تم توصيل باقي المساعدات عبر الطرق البرية.
وأشارت البعثة إلى أن الشائعات التي تتداول حول أن الحكومة الأردنية تتربح من عمليات الإغاثة غير صحيحة، موضحة أن الأردن لم يتقاضَ أي رسوم مقابل عمليات الإنزال الجوي، وأن مهمة الإنزال كانت ممولة بالكامل من قبل الأردن، معربة عن امتنانهم لدعم الأردن السخي في هذا المجال .
وحثت البعثة الرأي العام على توخي الحذر عند مواجهة مثل هذه الشائعات التي من شأنها أن تقوض الجهود الإنسانية المبذولة، مشددة على أن نشر معلومات غير دقيقة يعوق العمل الإنساني ويؤثر سلبًا على المحتاجين في مناطق النزاع.
وأكدت البعثة على التزامها الكامل بالشفافية والمساءلة في جميع مهامها، وتواصل دعم شركائها في الأردن لضمان إيصال المساعدات بشكل فعال وآمن إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة.
(بترا)
ع ط
09/05/2025 14:47:58
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