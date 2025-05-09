بعثة كاريزما الماليزية : عمليات نقل المساعدات لغزة برا وجوا تمت بتمويل أردني كامل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 أيار (بترا) – أصدرت بعثة كاريزما للتوعية الإنسانية (KHOM) الماليزية بيانًا رسميًا اليوم حول الادعاءات والشائعات التي تتداول حول عمليات الإغاثة التي ينفذها الأردن، خاصة تلك المتعلقة بنشر مواد مضللة عبر موقع إلكتروني في لندن.

وأوضحت البعثة في بيانها أنها عملت بشكل وثيق مع السلطات الأردنية منذ بداية الأزمة، حيث تم التنسيق لإجراء أول عملية إنزال جوي من ماليزيا إلى غزة في نيسان 2024، والتي نجحت في إيصال 480 صندوقًا غذائيًا، و200 مجموعة من مستلزمات النظافة، و200 علبة من حليب الأطفال.

وأكدت انه تم تسليم هذه المساعدات رسميًا إلى الأردن، حيث ساهم سلاح الجو الملكي الأردني في تسهيل عملية الإنزال، بينما تم توصيل باقي المساعدات عبر الطرق البرية.

وأشارت البعثة إلى أن الشائعات التي تتداول حول أن الحكومة الأردنية تتربح من عمليات الإغاثة غير صحيحة، موضحة أن الأردن لم يتقاضَ أي رسوم مقابل عمليات الإنزال الجوي، وأن مهمة الإنزال كانت ممولة بالكامل من قبل الأردن، معربة عن امتنانهم لدعم الأردن السخي في هذا المجال .

وحثت البعثة الرأي العام على توخي الحذر عند مواجهة مثل هذه الشائعات التي من شأنها أن تقوض الجهود الإنسانية المبذولة، مشددة على أن نشر معلومات غير دقيقة يعوق العمل الإنساني ويؤثر سلبًا على المحتاجين في مناطق النزاع.

وأكدت البعثة على التزامها الكامل بالشفافية والمساءلة في جميع مهامها، وتواصل دعم شركائها في الأردن لضمان إيصال المساعدات بشكل فعال وآمن إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة.

(بترا)

ع ط

09/05/2025 14:47:58