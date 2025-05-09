الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية تدين الحملات المغرضة ضد دور الأردن الإنساني تجاه غزة

الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية تدين الحملات المغرضة ضد دور الأردن الإنساني تجاه غزة
عمان 9 أيار (بترا)- أصدرت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، اليوم الجمعة، بيانا أدانت خلاله الحملات المغرضة والممنهجة التي تستهدف الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تجاه أهلنا في قطاع غزة.
وقال البيان، "إننا نشاهد باستياء شديد المحاولات البائسة لتشويه صورة وأهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية، التي لطالما كانت ولا تزال السند والعون لأشقائها في فلسطين، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة".
وأشار البيان إلى أن الحملات المشبوهة تجاوزت كل الحدود، عندما عمد موقع بريطاني معروف التوجه والأهداف وتديره جماعات باتت أجندتها واضحة للعيان، إلى شن حملة تشكيك وتحريض سافرة ضد دور الأردن ومؤسساته الوطنية في دعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "وصلت هذه الحملة إلى ذروتها في محاولة دنيئة للنيل من دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، المؤسسة الأردنية العريقة التي تقوم بدور محوري ونبيل في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهل غزة المحاصرين".
وأكد البيان أن الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تدين بأشد العبارات هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة التي يروج لها هذا الموقع، مشيرًا إلى "أن اتهام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تحظى بسمعة طيبة وشفافية عالية على المستويين الإقليمي والدولي، بالتقصير أو التلاعب، هو محض افتراء لا يستند إلى أي دليل أو أساس من الصحة. إن هذه الاتهامات الباطلة تأتي في سياق حملة ممنهجة تهدف إلى تقويض الدور الأردني المحوري في دعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن أهل غزة".
وتابع البيان أن الرابطة تقدر عالياً الجهود المضنية التي يبذلها الأردن، ملكاً وحكومة وشعباً، في سبيل إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، متجاوزاً بذلك الكثير من العقبات والتحديات.
وشدد على أن هذا الدور الإنساني النبيل هو امتداد لمواقف الأردن التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وهو محل تقدير واحترام من جميع الشرفاء والأحرار في العالم.
--(بترا)
رخ/م د/أس
09/05/2025 14:16:10
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