الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية تدين الحملات المغرضة ضد دور الأردن الإنساني تجاه غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 9 أيار (بترا)- أصدرت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، اليوم الجمعة، بيانا أدانت خلاله الحملات المغرضة والممنهجة التي تستهدف الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تجاه أهلنا في قطاع غزة.

وقال البيان، "إننا نشاهد باستياء شديد المحاولات البائسة لتشويه صورة وأهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية، التي لطالما كانت ولا تزال السند والعون لأشقائها في فلسطين، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن الحملات المشبوهة تجاوزت كل الحدود، عندما عمد موقع بريطاني معروف التوجه والأهداف وتديره جماعات باتت أجندتها واضحة للعيان، إلى شن حملة تشكيك وتحريض سافرة ضد دور الأردن ومؤسساته الوطنية في دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "وصلت هذه الحملة إلى ذروتها في محاولة دنيئة للنيل من دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، المؤسسة الأردنية العريقة التي تقوم بدور محوري ونبيل في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهل غزة المحاصرين".

وأكد البيان أن الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تدين بأشد العبارات هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة التي يروج لها هذا الموقع، مشيرًا إلى "أن اتهام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تحظى بسمعة طيبة وشفافية عالية على المستويين الإقليمي والدولي، بالتقصير أو التلاعب، هو محض افتراء لا يستند إلى أي دليل أو أساس من الصحة. إن هذه الاتهامات الباطلة تأتي في سياق حملة ممنهجة تهدف إلى تقويض الدور الأردني المحوري في دعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن أهل غزة".

وتابع البيان أن الرابطة تقدر عالياً الجهود المضنية التي يبذلها الأردن، ملكاً وحكومة وشعباً، في سبيل إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، متجاوزاً بذلك الكثير من العقبات والتحديات.

وشدد على أن هذا الدور الإنساني النبيل هو امتداد لمواقف الأردن التاريخية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وهو محل تقدير واحترام من جميع الشرفاء والأحرار في العالم.

--(بترا)

رخ/م د/أس

09/05/2025 14:16:10