وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الياباني

MENAFN - Jordan News Agency)

طوكيو 9 أيار (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات موسّعة مع وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا حول جهود توسعة التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، إضافةً إلى الأوضاع في المنطقة.

كما التقى الصفدي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى اليابان، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هاياشي يوشيماسا.

وتابع الصفدي خلال محادثاته مع المسؤولين اليابانيين، مخرجات اجتماع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، أمس، حول سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والتنموية، وجهود تكريس الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وأكّد الصفدي ووزير الخارجية الياباني عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وبحثا الخطوات العملية لزيادة التعاون في عديد مجالات حيوية.

وأكّد الوزيران أهمية متابعة تنفيذ مخرجات لقاء سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني، وتنفيذها بما يسهم في تطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

وبحث الصفدي وإيوايا الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمها جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ لجميع أنحاء القطاع.

وشدّد الصفدي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإلزام إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وشدّد الصفدي على أن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة يفاقم الكارثة الإنسانية؛ حيث لم تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في القطاع، في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكّد الصفدي أن استخدام التجويع سلاحًا يمثّل جريمة حرب، ويحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والدواء.

وحذّر الصفدي من تبعات استمرار العدوان على غزة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين في الضفة الغربية المحتلة وفرص تحقيق السلام العادل في المنطقة.

وثمّن الصفدي موقف اليابان الداعي إلى التوصل لوقف إطلاق النار وحل الدولتين.

وبحث الصفدي ونظيره الياباني الأوضاع في سوريا، حيث أكّد الصفدي ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، ودعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق كل الشعب السوري.

إلى ذلك، التقى الصفدي مع عضو مجلس النواب الياباني تارو كونو، في لقاء بحث سبل توسعة آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما التقى الصفدي عددًا من الباحثين والأكاديميين اليابانيين المتخصصين في السياسات الدولية وشؤون آسيا والشرق الأوسط في حوار بحث العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث وضع الصفدي الحضور في صورة السياسات والجهود الأردنية المُستهدِفة تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفّذها المملكة.

وهنّأ الصفدي خلال لقاءاته المسؤولين اليابانيين على افتتاح معرض الإكسبو ٢٠٢٥ في مدينة أوساكا بتنظيم متميز.

--(بترا)

ص خ/أس

09/05/2025 14:26:20