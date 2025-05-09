ماذا يعني اسم البابا لاوون الرابع عشر بالنسبة لترامب؟

MENAFN - Al-Bayan) يظهر اختيار الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست اسم لاوون الرابع عشر بعد انتخابه بابا جديدا، أنه ينوي إعطاء "بعد اجتماعي" لحبريته على ما يفيد خبراء، لا بل أنه يوجه بذلك سهامه إلى دونالد ترامب بحسب الصحافة الإيطالية.

وبعد انتخابه لا يملك البابا الجديد وقتا طويلا لاختيار اسمه، قبل أن يظهر على شرفة بازيليك القديس بطرس أمام المحتشدين في الساحة. ويعكس اختيار الاسم عموما اعجابا بحبر أعظم سابق أو عزما على إظهار استمرارية ما أو على العكس تحول تام.

ويؤكد خبير شؤون الفاتيكان جون آلن في كتاب حول المجمع المغلق (كونكلاف) أن هذا الخيار غالبا ما يكون "أول إشارة تصدر عن البابا الجديد حول النهج الذي ينوي اعتماده في حبريته" لناحية اختياره اسم بابا محافظ أو تقدمي.

وتعمقت صحف إيطالية عدة الجمعة في أحد أسلافه المعروفين لاوون الأول الكبير المعروف بأنه أقنع بقوة الكلام فقط أتيلا الغازي وجحافله بالعودة أدراجهم في العام 452 خلال لقاء في مانتوفا في شمال إيطاليا راهنا.

ولا يتوانى بعض الصحافيين كذلك من المقارنة بين أتيلا ودونالد ترامب في حين يرون أن البابا لاوون الرابع عشر سيكون الشخص الذي سيتمكن من ضبط الرئيس الأمريكي الذي لا يمكن توقع تصرفاته.

إلا ان غالبية المراقبين يرون أنه اختار هذا الاسم تيمنا خصوصا بلاوون الثالث عشر آخر الباوبوات الذي حمل هذا الاسم.

عرف هذا البابا الإيطالي الذي امتدت حبريته بين العامين 1878 و1903 خصوصا بأنه ندد في رسالة بابوية "بتركز الصناعة والتجارة بين أيدي قلة (..) تفرض نير شبه عبودية على العمال الكثر".

ويؤكد فرنسوا مابيي مدير مرصد الدين الجيوسياسي وصاحب كتاب "الفاتيكان: البابوية في وجه عالم متأزم"، "هو بابا التعليم الاجتماعي مع رسالته البابوية في 1891 التي يمكن ترجمة عنوانها ب +التحديثات الكبرى+ التي تحمل طابعا دمغة اجتماعية واضحة".

ويضيف "في تلك الفترة في 1891 كان الأمر يتعلق بالعدالة الاجتماعية وقضايا العمال".

ويرى مابيي أنه في الخلفية يلمح البابا الجديد من خلال اختيار هذا الاسم إلى أن "هذه المواضيع ستطرح مجددا على خلفية انحرافات العولمة وأيضا على خلفية تحديات اجتماعية أكبر مثل الذكاء الاصطناعي".

ويمكن تفسير هذا البعد الاجتماعي كتكريم وإشادة بسلفه فرنسيس الذي فاجأ الجميع بكونه أول بابا يختار اسم فرنسيس، القديس المدافع عن الفقراء في القرن الثالث عشر فيما كانت مكاتب المراهنات تعول على اختياره اسم...لاوون.

في تاريخ البابوية الطويل لا يشكل اختيار اسم لاوون ثورة او استثناء إذ إنه من أكثر الأسماء انتشارا بين الباباوات بعد يوحنا وبنديكتوس وغريغوريوس وكليمنت...