باكستان تؤكد إسقاط 77 مسيرة هندية في يومين

باكستان تؤكد إسقاط 77 مسيرة هندية في يومين
وقال التلفزيون الباكستاني الجمعة "مساء (الخميس) 8 مايو، أسقطت باكستان 29 مسيّرة هندية فيما تم تدمير 48 مسيرة منذ الليلة الفائتة".
وأكدت مصادر عسكرية باكستانية هذا العدد لوكالة فرانس برس، في وقت تتبادل إسلام اباد ونيودلهي الاتهامات بإطلاق كل منهما مسيّرات على أراضي البلد الآخر.
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