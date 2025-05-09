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باكستان تؤكد إسقاط 77 مسيرة هندية في يومين

باكستان تؤكد إسقاط 77 مسيرة هندية في يومين

2025-05-09 08:01:10
(MENAFN- Al-Bayan) أفادت مصادر عسكرية والتلفزيون الرسمي الباكستاني الجمعة بأن باكستان أسقطت "77 مسيّرة" أطلقتها الهند على أراضيها منذ ليل الاربعاء-الخميس.

وقال التلفزيون الباكستاني الجمعة "مساء (الخميس) 8 مايو، أسقطت باكستان 29 مسيّرة هندية فيما تم تدمير 48 مسيرة منذ الليلة الفائتة".

وأكدت مصادر عسكرية باكستانية هذا العدد لوكالة فرانس برس، في وقت تتبادل إسلام اباد ونيودلهي الاتهامات بإطلاق كل منهما مسيّرات على أراضي البلد الآخر.

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