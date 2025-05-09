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370 مليون درهم إيرادات رأس الخيمة العقارية خلال الربع الأول

370 مليون درهم إيرادات رأس الخيمة العقارية خلال الربع الأول

2025-05-09 08:01:09
(MENAFN- Al-Bayan) سجلت شركة رأس الخيمة العقارية إيرادات بلغت 370 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويعكس هذا النمو التقدم المستمر في أعمال تطوير المشاريع، بالإضافة إلى الإقبال القوي على الإطلاقات الجديدة.

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 74 مليون درهم ، بزيادة نسبتها 64% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBIDTA) إلى 107 ملايين درهم، مما يعكس تحسناً في الهوامش التشغيلية وكفاءة الأداء المالي.

كما حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 8.15 مليارات درهم، وارتفعت حقوق الملكية إلى 5.59 مليارات درهم.

وبلغت قيمة المشاريع قيد التطوير حتى 31 مارس الماضي، 2.33 مليار درهم، ما يوفر رؤية واضحة للعائدات المستقبلية.

وسجلت مبيعات قوية حيث تم بيع 503 وحدات خلال الربع الأول بقيمة إجمالية بلغت 839 مليون درهم، وهو ما يمثل عددًا يفوق أي ربع سابق، ويعكس الطلب المستمر من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن الشركة تواصل تحقيق الإنجازات بوتيرة تعكس قوة رؤيتها وكفاءتها التشغيلية العالية. وأضاف أن هذا الربع يعكس نضج الشركة في النمو والتوسع، من خلال تسليم المشاريع، وجذب الشراكات العالمية، ودعم الرؤية الاقتصادية الأوسع للإمارة، لافتا إلى أن الشركة ستواصل التقدم بإستراتيجية منضبطة تركز على خلق القيمة، وتفوق الأداء، وكسب ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إن عام 2025 يمثل نقطة تحول في مسيرة الشركة، فمع التخطيط لتسليم أكثر من 800 وحدة، وأكثر من 3,000 وحدة قيد الإنشاء حالياً، تواصل الشركة تحقيق الإنجازات على عدة أصعدة، مع الحفاظ على انضباط مالي قوي.

وأضاف أن نتائج الربع الأول تعكس أداءً متكاملاً يجمع بين تسارع وتيرة الإنجاز وتعزيز الأسس المالية، مدعوماً بتحسن الهوامش وإدارة فعالة للتكاليف.

وأضح أن الشركة قامت خلال هذا الربع بتسريع خطوات تطوير وجهة 'ميناء' بما يواكب رؤيتها الطموحة، وتوسيع محفظتها من المشاريع السكنية والسياحية عالية الأداء، وتعزيز مواردها البشرية بما يتماشى مع الحجم التشغيلي المتزايد.

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