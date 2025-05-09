باناسونيك تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة باناسونيك أنها تعتزم تقليل عدد الموظفين بواقع عشرة آلاف موظف في إطار حملة لزيادة الربحية عن طريق التخلص من العمليات التي لا تحقق نموا.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في أوساكا، اليوم الجمعة، إن خفض الوظائف يستهدف خمسة آلاف موظف في اليابان ومثلها خارج البلاد، في الشركات الموحدة، وفي الأغلب سوف يتم تنفيذ هذه الخطة خلال السنة المالية الحالية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتتوقع باناسونيك أن تبلغ رسوم إعادة الهيكلة 130 مليار يوان (895 مليون دولار) في العام الذي ينتهي في مارس المقبل.

وأكدت باناسونيك، التي توفر بالبطاريات لشركة تسلا العملاقة للسيارات الكهربائية، في فبراير أنها تسعى لتحقيق عائد على الأسهم بنسبة 10% أو أكثر في العام الذي ينتهي في مارس 2029.

وأضافت الشركة إنها تعتزم تبسيط عملياتها واقتطاع المجالات التي لا تحقق نموا مثل الأجهزة الصناعية والتلفزيونات وتسريع التحول من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.