مقتل سيدة على يد ابنها في البادية الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 أيار (بترا)– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن أحد الأشخاص أقدم صباح اليوم، على قتل والدته طعناً في إحدى مناطق البادية الشمالية، إثر خلافات.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إلقاء القبض على الجاني، وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

--(بترا)

ل م/م د/أس

09/05/2025 13:48:34