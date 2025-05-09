  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مقتل سيدة على يد ابنها في البادية الشمالية

مقتل سيدة على يد ابنها في البادية الشمالية

2025-05-09 07:06:56
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 أيار (بترا)– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن أحد الأشخاص أقدم صباح اليوم، على قتل والدته طعناً في إحدى مناطق البادية الشمالية، إثر خلافات.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إلقاء القبض على الجاني، وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
--(بترا)
ل م/م د/أس
09/05/2025 13:48:34

MENAFN09052025000117011021ID1109528319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث