مقتل سيدة على يد ابنها في البادية الشمالية
عمان 9 أيار (بترا)– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن أحد الأشخاص أقدم صباح اليوم، على قتل والدته طعناً في إحدى مناطق البادية الشمالية، إثر خلافات.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إلقاء القبض على الجاني، وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
--(بترا)
ل م/م د/أس
09/05/2025 13:48:34
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