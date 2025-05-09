إطلاق نسخة مطوّرة من لعبة تعليمية رقمية للصفوف الثلاثة الأولى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 أيار (بترا)- أطلقت منظمة "طفل الحرب" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة، النسخة المطورة من اللعبة التعليمية الرقمية التفاعلية، التي طورتها المنظمة ضمن مبادرة "أتوق إلى التعلم".

وبحسب بيان عن الوزارة، رعى الحفل مندوبا عن وزير التربية والتعليم مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، المهندس منيب طاشمان.

وأكد القائمون على النسخة المطورة أنها تهدف لتحسين جودة التعليم للأطفال في الصفوف الثلاثة الأولى، من خلال برنامج تعليمي شامل ومبتكر يعزز مهارات القراءة والحساب والتعلم الاجتماعي العاطفي، معتمدا على أدوات تعليمية غير تقليدية، مثل الأجهزة اللوحية غير المتصلة بالإنترنت، والبوابة التعليمية الرقمية، لتوفير محتوى تفاعلي محفز، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية للاتصال.

بدوره، أكد المهندس طاشمان أن إطلاق النسخة الجديدة من اللعبة يجسد سعي الوزارة لتطوير بيئات تعلم تفاعلية ترتكز على احتياجات الطلبة والمعلمين، مؤكدا أن الوزارة تسعى لجعل التعلم تجربة ممتعة ومحفزة، بعيدا عن التعليم التقليدي، باعتبار التعليم التفاعلي، ركيزة أساسية لتحقيق مخرجات تعليمية مستدامة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بما ينسجم مع إستراتيجيتها الرامية لتطوير النظام التربوي، وتبني التعلم المدعوم إلكترونيا، لمواكبة التطورات العالمية في المجال التربوي.

من جهته، أكد مدير منظمة "طفل الحرب"، الدكتور محمد العوامرة، أهمية اللعبة كنموذج تطبيقي لتكامل التكنولوجيا مع التعليم، مشيرا إلى أن المنظمة ستوفر الدعم الفني والتدريب اللازم لضمان الاستخدام الفعال للعبة داخل الغرف الصفية.

وأضاف، أن تحسين مخرجات التعليم يتطلب أدوات ذكية تلبي احتياجات الجيل الرقمي، وتضع الطالب في عمق العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الشراكة مع الوزارة تهدف إلى التوسع في استخدام اللعبة عبر مدارس المملكة ضمن خطة مرحلية، تتضمن بناء قدرات المعلمين ودمج التكنولوجيا كأداة رئيسية في التدريس.

ويعد إطلاق النسخة الجديدة من اللعبة، خطوة نوعية، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير أدوات تعليمية رقمية تفاعلية تسهم في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتدعم الطلبة بوسائل تعليم مبتكرة تواكب احتياجات المستقبل.

--(بترا)

ع س/م ق/م د/أس

09/05/2025 11:40:11