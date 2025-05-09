إطلاق نسخة مطوّرة من لعبة تعليمية رقمية للصفوف الثلاثة الأولى

إطلاق نسخة مطوّرة من لعبة تعليمية رقمية للصفوف الثلاثة الأولى
عمان 9 أيار (بترا)- أطلقت منظمة "طفل الحرب" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة، النسخة المطورة من اللعبة التعليمية الرقمية التفاعلية، التي طورتها المنظمة ضمن مبادرة "أتوق إلى التعلم".
وبحسب بيان عن الوزارة، رعى الحفل مندوبا عن وزير التربية والتعليم مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، المهندس منيب طاشمان.
وأكد القائمون على النسخة المطورة أنها تهدف لتحسين جودة التعليم للأطفال في الصفوف الثلاثة الأولى، من خلال برنامج تعليمي شامل ومبتكر يعزز مهارات القراءة والحساب والتعلم الاجتماعي العاطفي، معتمدا على أدوات تعليمية غير تقليدية، مثل الأجهزة اللوحية غير المتصلة بالإنترنت، والبوابة التعليمية الرقمية، لتوفير محتوى تفاعلي محفز، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية للاتصال.
بدوره، أكد المهندس طاشمان أن إطلاق النسخة الجديدة من اللعبة يجسد سعي الوزارة لتطوير بيئات تعلم تفاعلية ترتكز على احتياجات الطلبة والمعلمين، مؤكدا أن الوزارة تسعى لجعل التعلم تجربة ممتعة ومحفزة، بعيدا عن التعليم التقليدي، باعتبار التعليم التفاعلي، ركيزة أساسية لتحقيق مخرجات تعليمية مستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بما ينسجم مع إستراتيجيتها الرامية لتطوير النظام التربوي، وتبني التعلم المدعوم إلكترونيا، لمواكبة التطورات العالمية في المجال التربوي.
من جهته، أكد مدير منظمة "طفل الحرب"، الدكتور محمد العوامرة، أهمية اللعبة كنموذج تطبيقي لتكامل التكنولوجيا مع التعليم، مشيرا إلى أن المنظمة ستوفر الدعم الفني والتدريب اللازم لضمان الاستخدام الفعال للعبة داخل الغرف الصفية.
وأضاف، أن تحسين مخرجات التعليم يتطلب أدوات ذكية تلبي احتياجات الجيل الرقمي، وتضع الطالب في عمق العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الشراكة مع الوزارة تهدف إلى التوسع في استخدام اللعبة عبر مدارس المملكة ضمن خطة مرحلية، تتضمن بناء قدرات المعلمين ودمج التكنولوجيا كأداة رئيسية في التدريس.
ويعد إطلاق النسخة الجديدة من اللعبة، خطوة نوعية، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير أدوات تعليمية رقمية تفاعلية تسهم في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتدعم الطلبة بوسائل تعليم مبتكرة تواكب احتياجات المستقبل.
--(بترا)
ع س/م ق/م د/أس
09/05/2025 11:40:11
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