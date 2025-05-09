المرحلة النهائية لدوري كرة السلة تبدأ غدا

المرحلة النهائية لدوري كرة السلة تبدأ غدا
خبرني - تبدأ يوم غد السبت، رحلة البحث عن لقب دوري كرة السلة الذي وصل لمرحلته الأخيرة.
ويتنافس فريقا الأهلي واتحاد عمان على اللقب، فيما يلعب الأرثوذكسي والجبيهة على المركز الثالث.
وأصدر الاتحاد الأردني لكرة السلة أمس الخميس، جدول مباريات المرحلة الخامسة "النهائية" من بطولة دوري CFI الممتاز للرجال للموسم الرياضي 2024، والتي ستحدد هوية بطل الدوري والمراكز النهائية للفرق الأربعة المتأهلة.
وتنطلق منافسات الدور النهائي، غدًا السبت، حيث يلتقي فريقا الأهلي واتحاد عمان في سلسلة مثيرة من 5 مباريات مفترضة، يتوج باللقب من يسبق منافسه بتحقيق 3 انتصارات.
وتشهد هذه المواجهة تنافسا قويا بين فريقين قدما أداء مميزا على مدار الموسم.
ويتنافس فريقا الأرثوذكسي والجبيهة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، ضمن سلسلة من 3 مباريات محتملة، يحسمها الفريق الذي يحقق فوزين قبل منافسه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين