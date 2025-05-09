المرحلة النهائية لدوري كرة السلة تبدأ غدا

خبرني - تبدأ يوم غد السبت، رحلة البحث عن لقب دوري كرة السلة الذي وصل لمرحلته الأخيرة.

ويتنافس فريقا الأهلي واتحاد عمان على اللقب، فيما يلعب الأرثوذكسي والجبيهة على المركز الثالث.

وأصدر الاتحاد الأردني لكرة السلة أمس الخميس، جدول مباريات المرحلة الخامسة "النهائية" من بطولة دوري CFI الممتاز للرجال للموسم الرياضي 2024، والتي ستحدد هوية بطل الدوري والمراكز النهائية للفرق الأربعة المتأهلة.

وتنطلق منافسات الدور النهائي، غدًا السبت، حيث يلتقي فريقا الأهلي واتحاد عمان في سلسلة مثيرة من 5 مباريات مفترضة، يتوج باللقب من يسبق منافسه بتحقيق 3 انتصارات.

وتشهد هذه المواجهة تنافسا قويا بين فريقين قدما أداء مميزا على مدار الموسم.

ويتنافس فريقا الأرثوذكسي والجبيهة على المركز الثالث والميدالية البرونزية، ضمن سلسلة من 3 مباريات محتملة، يحسمها الفريق الذي يحقق فوزين قبل منافسه.