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القبض على شخص قتل والدته طعنا في البادية الشمالية

القبض على شخص قتل والدته طعنا في البادية الشمالية

2025-05-09 07:05:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقدم احد الاشخاص صباح اليوم على قتل والدته طعنا في احد مناطق البادية الشمالية اثر خلافات ، والقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه

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