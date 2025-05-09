ارتفاع الأسهم في بورصة لندن

ارتفاع الأسهم في بورصة لندن
ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، سجل مؤشر "فوتسي 100"، الذي يضم كبرى الشركات البريطانية المدرجة، ارتفاعا بمقدار 32 نقطة أو ما يعادل 0.4 بالمئة، ليصل إلى 8564 نقطة.
وارتفعت أسهم شركة BP البريطانية بنسبة 2.4 بالمئة لتصبح من بين أبرز الرابحين على مؤشر فوتسي 100، وسط تصاعد التكهنات حول إمكانية استحواذ إحدى شركات الطاقة الكبرى عليها.
وكان أيضا من بين أبرز الأسهم الرابحة سهم شركة التجزئة JD Sports الذي ارتفع بنسبة 2 بالمئة.
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