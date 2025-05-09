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ارتفاع الأسهم في بورصة لندن

ارتفاع الأسهم في بورصة لندن

2025-05-09 07:05:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم في بورصة لندن خلال تعاملات الصباح، اليوم الجمعة، مدعومة بتطورات إيجابية على صعيد العلاقات التجارية العالمية.


ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، سجل مؤشر "فوتسي 100"، الذي يضم كبرى الشركات البريطانية المدرجة، ارتفاعا بمقدار 32 نقطة أو ما يعادل 0.4 بالمئة، ليصل إلى 8564 نقطة.


وارتفعت أسهم شركة BP البريطانية بنسبة 2.4 بالمئة لتصبح من بين أبرز الرابحين على مؤشر فوتسي 100، وسط تصاعد التكهنات حول إمكانية استحواذ إحدى شركات الطاقة الكبرى عليها.


وكان أيضا من بين أبرز الأسهم الرابحة سهم شركة التجزئة JD Sports الذي ارتفع بنسبة 2 بالمئة.

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