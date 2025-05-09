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السفير الأمريكي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة

السفير الأمريكي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة

2025-05-09 07:04:59
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الجمعة أن إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة، لكنها ستشارك في توفير الأمن.

وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ مارس.

وقال هاكابي في مؤتمر صحفي إن وصول المساعدات لا يتوقف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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