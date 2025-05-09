السفير الأمريكي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة

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السفير الأمريكي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الجمعة أن إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة، لكنها ستشارك في توفير الأمن.
وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ مارس.
وقال هاكابي في مؤتمر صحفي إن وصول المساعدات لا يتوقف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
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