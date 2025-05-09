ممنوع التحليق.. أماكن لا تجرؤ الطائرات على المرور فوقها

MENAFN - Al-Bayan) ">تشهد عدة مواقع حول العالم حظراً جوياً صارماً يمنع تحليق الطائرات فوقها، لأسباب تتنوع بين الاعتبارات الأمنية والدينية، والحفاظ على المعالم التاريخية والثقافية من التهديدات البيئية أو البشرية، وتشمل هذه المناطق مواقع حساسة سياسياً وأخرى ذات رمزية دينية أو أهمية تراثية عالمية.

ومن بين أبرز هذه المواقع، في المملكة العربية السعودية، تُفرض منطقة حظر طيران دائمة فوق مكة المكرمة، حفاظاً على قدسية المدينة وسلامة زوار بيت الله الحرام، خصوصاً خلال موسم الحج.

وتبرز المنطقة 51 في نيفادا الأمريكية، التي تُعد من أكثر المناطق الأمنية سرية، وتخضع لحظر جوي كامل نظراً لارتباطها بتجارب عسكرية سرية وشائعات حول الكائنات الفضائية، كما تُطبق قيود صارمة على المجال الجوي فوق البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في إطار إجراءات حماية المنشآت السيادية، وفقا لموقع aol.

Area 51, Nevada

كما تُمنع الرحلات الجوية فوق الفاتيكان في روما، لضمان الخصوصية الدينية وحماية التجمعات الكبرى.

وتشمل قائمة المناطق المحظورة أيضاً قصر باكنغهام في لندن، ومحيطه من المؤسسات الرسمية، إضافة إلى منتزهات ديزني في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا، والتي حظيت بحماية جوية منذ عام 2003 لأسباب تتعلق بالأمن العام.

أما في أمريكا اللاتينية، فقد قررت الحكومة البيروفية منع الطيران فوق موقع ماتشو بيتشو الأثري، للحفاظ على سلامة بنيته القديمة من أضرار الضوضاء والاهتزازات.

Buckingham Palace

وتضم القائمة أيضاً مواقع تحمل رمزية وطنية كبيرة، مثل قاعة الاستقلال في فيلادلفيا وحصن فورت نوكس في كنتاكي، حيث توجد احتياطات ضخمة من الذهب الأمريكي، بالإضافة إلى جبل ماونت فيرنون، مقر إقامة الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن، ونُصب واشنطن التذكاري الذي يقع ضمن الحظر الجوي المفروض على وسط العاصمة.

Independence Hall in Philadelphia

وفي آسيا، تفرض الهند قيوداً مشددة على التحليق فوق تاج محل لحمايته من التلوث والتهديدات، بينما تحتفظ اليابان بهدوء سمائها فوق نُصب هيروشيما للسلام لتوفير أجواء ملائمة للتأمل والاحترام في ذكرى القصف النووي.

The Taj Mahal

أما في أستراليا، فإن منشأة "باين غاب" الاستخباراتية المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا تخضع لحظر طيران صارم، كما تُمنع الرحلات فوق الكرملين في موسكو نظراً لكونه مقر الحكم ومركز القرار في روسيا.

وتؤكد هذه الإجراءات أهمية الموازنة بين حماية الأمن القومي وصون التراث الإنساني، حيث تواصل الدول فرض الحظر الجوي كأداة للحماية والاحترام في آن واحد.