تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد 14 مشروعاً سكنياً في أبوظبي بـ 82.7 مليار درهم

MENAFN - Al-Bayan) "> تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في إمارة أبوظبي، لتوفير 35 ألف منفعة سكنية جديدة تشمل 26 ألف وحدة سكنية جاهزة للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرض سكنية.

وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية، حيث تشمل هذه التسهيلات اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان وتطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 1.750 مليون درهم، والممنوحة حسب سياسة المنافع السكنية لعام 2023.

كما اعتمد سموّه قراراً بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً.

وتضمن التسهيلات الجديدة مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري التي تتغير حسب الدخل الشهري للمستفيد، لمراعاة الظروف المالية للمواطنين الذين ينخفض دخلهم الشهري بعد حصولهم على القرض السكني.

كما سيتم تفعيل خدمة قرض شراء مسكن آجل السداد لذوي الدخل المحدود للفئة العمرية ما بين 25 إلى 45 عاماً، وذلك للاستفادة من خيارات أوسع ضمن سلة المشاريع السكنية المتاحة، بينما تحصل الفئات العمرية فوق 45 عاماً من ذوي الدخل المحدود على خدمة منحة مسكن جاهز من المشاريع الرأسمالية.

وتشمل التسهيلات الجديدة إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنية بالتراضي، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستبدال بين المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة لتحقيق التقارب والترابط الأسري.

وتقدم معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بهذه المناسبة، بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية، وحرصهما الدائم على متابعة شؤون المواطنين، وتعزيز استقرارهم الأسري ورفاهم الاجتماعي من خلال تحسين جودة الحياة وتوفير السكن الملائم.

من جهته، رفع سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هذه التوجيهات التي ستنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين وتعزز استقرارهم الأسري، حيث تأتي تماشياً مع أهداف مبادرة عام المجتمع، التي تعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، وتؤكد أهمية دور المسكن الملائم في بناء مجتمع مستقر.

وقال سعادته إن الهيئة ستعمل على تطبيق قرار الدعم المجتمعي البالغ 250 ألف درهم بشكل تلقائي على جميع المستفيدين الذين حصلوا على قروض سكنية بقيمة 1.750 مليون درهم، كما ستقوم الهيئة بتطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة على جميع القروض السكنية الصادرة بعد عام 2015، بحيث لا يزيد القسط الشهري على 10% من مجموع الدخل وبحد أقصى 10 آلاف درهم، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء على المواطنين، حيث سيبدأ تطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة في سبتمبر 2025.