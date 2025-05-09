برقم تاريخي.. محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية

MENAFN - Al-Bayan) ">فاز محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية للمرة الثالثة بينما فازت أليسيا روسو مهاجمة أرسنال بجائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات.

ويتصدر صلاح، وهو ثاني لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات بعد مهاجم أرسنال السابق تييري هنري، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا هذا الموسم وساعد ليفربول على الفوز باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه في 2017.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان "حصد صلاح 90 في المئة من أصوات رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية الذين يزيد عددهم على 900 عضو وهو أكبر هامش فوز في هذا القرن".

وحل الهولندي فيرجيل فان دايك زميل الدولي المصري ثانيا في الاستفتاء متقدما على ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد وديكلان رايس لاعب أرسنال.

وتفوقت روسو مهاجمة منتخب إنجلترا، التي سجلت ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات لتساعد أرسنال على بلوغ النهائي، على خديجة شو مهاجمة مانشستر سيتي والفائزة باللقب العام الماضي.

وحلت ماريونا كالدينتي مهاجمة أرسنال في المركز الثالث في الاستفتاء وجاءت ميلي برايت قائدة تشيلسي في المركز الرابع.

وسيتسلم صلاح وروسو الجائزة في حفل يقام في لندن في 22 مايو.