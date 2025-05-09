برقم تاريخي.. محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية

برقم تاريخي.. محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية
ويتصدر صلاح، وهو ثاني لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات بعد مهاجم أرسنال السابق تييري هنري، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا هذا الموسم وساعد ليفربول على الفوز باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه في 2017.
وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان "حصد صلاح 90 في المئة من أصوات رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية الذين يزيد عددهم على 900 عضو وهو أكبر هامش فوز في هذا القرن".
وحل الهولندي فيرجيل فان دايك زميل الدولي المصري ثانيا في الاستفتاء متقدما على ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد وديكلان رايس لاعب أرسنال.
وتفوقت روسو مهاجمة منتخب إنجلترا، التي سجلت ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات لتساعد أرسنال على بلوغ النهائي، على خديجة شو مهاجمة مانشستر سيتي والفائزة باللقب العام الماضي.
وحلت ماريونا كالدينتي مهاجمة أرسنال في المركز الثالث في الاستفتاء وجاءت ميلي برايت قائدة تشيلسي في المركز الرابع.
وسيتسلم صلاح وروسو الجائزة في حفل يقام في لندن في 22 مايو.
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