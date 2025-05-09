شرطة دبي تفاجئ صاحب محل بالقبض على عصابة سرقته دون علمه

MENAFN - Al-Bayan) ">فاجأ مركز شرطة الرفاعة في دبي صاحب أحد المحال التجارية بإلقاء القبض على عصابة، أقدمت على سرقة منتجات طبية من مستودع تابع لمحله على عدة فترات، دون أن يدري أو يلاحظ وقوع أي شبهة للسرقة، أو يُقدّم بلاغاً حول الواقعة، فيما بلغت قيمة المسروقات 123 ألف درهم.

وحول الكشف عن الجريمة، أكد العميد غالب الغفلي، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، أن الكشف عنها جاء نتيجة جهود فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية" في المركز بالتعاون مع أفراد المباحث في المركز، موضحاً أن فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية" تم إنشاؤه بهدف رصد الثغرات الأمنية، واستقاء المعلومات، ومكافحة الظواهر السلبية في منطقة الاختصاص، من أجل تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز الثقة بالشرطة، ومكافحة الجرائم وخفضها بمختلف أنواعها، وكشف هذه الجريمة جاء نتيجة هذه الجهود المتواصلة.

وبيّن أن فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية" حقق العديد من الإنجازات النوعية في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة منذ إطلاقه عام 2023، منها استلام 1333 معلومة أمنية، وتحقيق 738 ضبطية لقضايا متنوعة، إلى جانب الحصول على 27 شهادة شكر من جهات داخلية وخارجية، نظراً للإنجازات في مجال مكافحة الجريمة والظواهر السلبية.

حالة اشتباه تكشف الجريمة

وحول تفاصيل القضية، أوضح المقدم علي العور، رئيس قسم المناوبة العامة في مركز شرطة الرفاعة، ومسؤول فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية"، أن أعضاء الفريق، وخلال تنفيذهم لمهام عملهم بالتعاون مع مباحث المركز، في تعزيز الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، لاحظوا وجود تجمع لمجموعة من الأشخاص المُشتبه بهم، فاتخذوا الإجراءات القانونية بحقهم من خلال توقيفهم والتدقيق عليهم.

وبيّن أن الفريق لاحظ امتلاك الأشخاص لمنتجات وأقراص طبية بطريقة تُثير الريبة، وبعد الاستفسار منهم عن مصدرها، وعن سبب وجود هذه الكمية الكبيرة بحوزتهم، أقرّوا بأنهم أقدموا على سرقتها من مستودع أحد محالّ المنتجات الطبية على عدة فترات، دون أن يلاحظ أحد جرائمهم.

صاحب المحل: لا علم لي

وأكد المقدم العور أن فريق شعبة "المعلومات والفرق الأمنية"، قابل صاحب المحل، ليتبيّن أن لا علم له، ولا علم لأحد من العاملين، بتعرض المحل لعدة سرقات، مشيراً إلى أن الضحية أجرى جرداً للمنتجات الطبية المسروقة، واكتشف أن قيمة ما تعرض له من سرقات وصلت إلى 123 ألف درهم.

ولفت المقدم العور إلى أنه ومن خلال مراجعة كاميرات المراقبة في المستودع، تم رصد المتورطين بوضوح وهم يرتكبون جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.