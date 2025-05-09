استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها 3 بالمئة في الجلسة الماضية

استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها 3 بالمئة في الجلسة الماضية
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمئة، لتصل إلى 62.91 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أيضا بما يعادل 0.1 بالمئة ليصل إلى 59.98 دولار للبرميل. وخلال التسوية أمس الخميس، ارتفع خام برنت 2.8 بالمئة كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3.2 بالمئة.
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