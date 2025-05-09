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استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها 3 بالمئة في الجلسة الماضية

استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها 3 بالمئة في الجلسة الماضية

2025-05-09 06:06:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط خلال التداولات المبكرة اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت أكثر من 3 بالمئة في الجلسة الماضية، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط، وإعلان بريطانيا عن اتفاق تجاري "يحقق انفراجة" مع الولايات المتحدة.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمئة، لتصل إلى 62.91 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أيضا بما يعادل 0.1 بالمئة ليصل إلى 59.98 دولار للبرميل. وخلال التسوية أمس الخميس، ارتفع خام برنت 2.8 بالمئة كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3.2 بالمئة.

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