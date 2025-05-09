المستشار الألماني يناقش الوضع في غزة وسوريا مع نتنياهو

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المستشار الألماني يناقش الوضع في غزة وسوريا مع نتنياهو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة، أن المستشار فريدريش ميرتس عبر عن قلقه إزاء مصير المحتجزين والوضع الإنساني في قطاع غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف المتحدث أن ميرتس "عبر عن أمله في بدء مفاوضات وقف إطلاق النار قريبا"، مضيفا أن الوضع في سوريا كان محل نقاش أيضا خلال الاتصال الذي جرى أمس الخميس.
وأضاف المتحدث أن ميرتس "عبر عن أمله في بدء مفاوضات وقف إطلاق النار قريبا"، مضيفا أن الوضع في سوريا كان محل نقاش أيضا خلال الاتصال الذي جرى أمس الخميس.
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