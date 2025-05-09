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المستشار الألماني يناقش الوضع في غزة وسوريا مع نتنياهو

المستشار الألماني يناقش الوضع في غزة وسوريا مع نتنياهو

2025-05-09 06:06:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة، أن المستشار فريدريش ميرتس عبر عن قلقه إزاء مصير المحتجزين والوضع الإنساني في قطاع غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف المتحدث أن ميرتس "عبر عن أمله في بدء مفاوضات وقف إطلاق النار قريبا"، مضيفا أن الوضع في سوريا كان محل نقاش أيضا خلال الاتصال الذي جرى أمس الخميس.

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