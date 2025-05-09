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الولايات المتحدة: شركات أمن خاصة ستوزّع المساعدات في غزة قريبا

الولايات المتحدة: شركات أمن خاصة ستوزّع المساعدات في غزة قريبا

2025-05-09 06:06:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة.
وأعلن السفير في تصريحات، الجمعة، عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية لا تعتمد على العمل العسكري، مشيرا إلى أن العملية ستبدأ قريبا.
وقال "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في غزة وحماس غير قادرة أو غير راغبة في توفيرها"، مشيرا إلى أن عددا من الشركاء اتفقوا على آلية لتوزيع المساعدات على غزة.
وبين أن شركات أمن خاصة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون طرفا في توزيع المساعدات في غزة وستكون مشاركتها أمنية.
ولم يذكر السفير أسماء الشركاء الذين سيشاركون في توزيع المساعدات بغزة.

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