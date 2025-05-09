موسكو: جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية
موسكو 9 أيار (بترا)- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، عن أن روسيا والولايات المتحدة تعتزمان عقد جولة جديدة من المفاوضات بهدف إعادة تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بشكل كامل بين الجانبين.
وقال ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي إن "المشاورات الجديدة ستعقد لاستئناف النشاط الكامل للبعثات الدبلوماسية وتطبيع عملها، إلا أن موعدها لم يحدد بعد، هناك تفاهم مشترك بين موسكو وواشنطن على ضرورة استمرار التواصل، هذا المسار عملي بطبيعته، ويجري العمل على تعزيزه في المرحلة المقبلة".
--(بترا)
س ح/م د/أس
09/05/2025 12:16:41
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