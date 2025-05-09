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موسكو: جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية

موسكو: جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية

2025-05-09 06:05:17
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 9 أيار (بترا)- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، عن أن روسيا والولايات المتحدة تعتزمان عقد جولة جديدة من المفاوضات بهدف إعادة تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بشكل كامل بين الجانبين.
وقال ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي إن "المشاورات الجديدة ستعقد لاستئناف النشاط الكامل للبعثات الدبلوماسية وتطبيع عملها، إلا أن موعدها لم يحدد بعد، هناك تفاهم مشترك بين موسكو وواشنطن على ضرورة استمرار التواصل، هذا المسار عملي بطبيعته، ويجري العمل على تعزيزه في المرحلة المقبلة".
--(بترا)
س ح/م د/أس
09/05/2025 12:16:41

MENAFN09052025000117011021ID1109528085

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