شراكة كويتية ـ تركية في المجال الصحي

عبدالكريم العبدالله

استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت طوبى نور سونمز، والوفد التركي المرافق لها، في لقاء رسمي يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الممتدة في المجال الصحي.

وأكد الوزير العوضي أهمية الاجتماع في دفع مسيرة التعاون الثنائي، مستحضرا باعتزاز اتفاقية التعاون الصحي الموقعة في عام 2008، والتي أرست إطارا رسميا متينا للعلاقات الصحية بين الكويت وتركيا، إضافة إلى خطاب النوايا الموقع في أكتوبر 2023، والذي مثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون وتوسيعه بما يلبي تطلعات البلدين ويخدم المصلحة الصحية لشعبيهما.

وأشار إلى تطلع وزارة الصحة إلى مناقشة مجالات متعددة للتعاون مع الجانب التركي، تشمل تبادل الخبرات الطبية، وتطوير الكوادر الصحية، وتعزيز البحث العلمي، والاستفادة من التجارب الناجحة التي يمتلكها البلدان، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة. كما شدد على أهمية التعاون في مجال تدريب الطواقم الطبية والهيئة التمريضية، والارتقاء بآليات الاستفادة من النظم الرقمية في المستشفيات والمراكز الصحية، بما يواكب متطلبات الرعاية الصحية الحديثة.

واختتم اللقاء بروح إيجابية عكست حرص الطرفين على مواصلة العمل المشترك، وتعميق أواصر التعاون الصحي، بما يعزز رفاه الشعبين ويكرس مكانة الكويت وتركيا كشريكين أساسيين في النهوض بالقطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد حضر اللقاء من الجانب الكويتي وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الأهلية د. فاطمة النجار، ومدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بالتكليف ورئيس قسم تسجيل الأدوية د. دنيا بستكي، ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان، فيما ضم الوفد التركي المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية د.عزيز بيتين، والمدير العام لشركة الخدمات الصحية الدولية (USHAŞ) بهلول أنور، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص التعاون الصحي بين البلدين.

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