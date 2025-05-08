شراكة كويتية ـ تركية في المجال الصحي
عبدالكريم العبدالله
استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت طوبى نور سونمز، والوفد التركي المرافق لها، في لقاء رسمي يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الممتدة في المجال الصحي.
وأكد الوزير العوضي أهمية الاجتماع في دفع مسيرة التعاون الثنائي، مستحضرا باعتزاز اتفاقية التعاون الصحي الموقعة في عام 2008، والتي أرست إطارا رسميا متينا للعلاقات الصحية بين الكويت وتركيا، إضافة إلى خطاب النوايا الموقع في أكتوبر 2023، والذي مثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون وتوسيعه بما يلبي تطلعات البلدين ويخدم المصلحة الصحية لشعبيهما.
وأشار إلى تطلع وزارة الصحة إلى مناقشة مجالات متعددة للتعاون مع الجانب التركي، تشمل تبادل الخبرات الطبية، وتطوير الكوادر الصحية، وتعزيز البحث العلمي، والاستفادة من التجارب الناجحة التي يمتلكها البلدان، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة. كما شدد على أهمية التعاون في مجال تدريب الطواقم الطبية والهيئة التمريضية، والارتقاء بآليات الاستفادة من النظم الرقمية في المستشفيات والمراكز الصحية، بما يواكب متطلبات الرعاية الصحية الحديثة.
واختتم اللقاء بروح إيجابية عكست حرص الطرفين على مواصلة العمل المشترك، وتعميق أواصر التعاون الصحي، بما يعزز رفاه الشعبين ويكرس مكانة الكويت وتركيا كشريكين أساسيين في النهوض بالقطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد حضر اللقاء من الجانب الكويتي وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الأهلية د. فاطمة النجار، ومدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بالتكليف ورئيس قسم تسجيل الأدوية د. دنيا بستكي، ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان، فيما ضم الوفد التركي المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية د.عزيز بيتين، والمدير العام لشركة الخدمات الصحية الدولية (USHAŞ) بهلول أنور، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص التعاون الصحي بين البلدين.
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