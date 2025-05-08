البلدية توجه إنذارات بإغلاق حضانات الأطفال المخالفة

ثامر السليم

سجلت الجمعيات والمبرات الخيرية التزاما كبيرا في تطبيق القانون بعد تلقيها إنذارات من بلدية الكويت بإغلاق كافة المقرات والأفرع في السكن الخاص، فيما تتجه بلدية الكويت لمراقبة التزام الجمعيات والمبرات الخيرية في عدم ممارسة أي نشاط مخالف في مناطق السكن الخاص.

وفي جولة ميدانية لبلدية محافظة الأحمدي على مناطق السكن الخاص لإغلاق المقرات المخالفة أمس في عدة مناطق في محافظة الأحمدي، حيث لم تسجل أي مخالفة بعدم الالتزام بالقرارات، حيث كان هناك تفاعل مباشر مع الإنذارات التي تم توجيهها لما يزيد على 25 جمعية ومبرة خيرية في كافة مناطق المحافظة.

وقال ممثل إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية الكويت في محافظة الأحمدي م.خالد عطية الفضلي، بتوجيهات من مدير عام بلدية الكويت م.منال العصفور بشأن تكثيف الجولات الميدانية في مناطق السكن الخاص النموذجي، لرصد أي استغلال لهذه المساكن لغير الغرض المرخص لها، وذلك طبقا للائحة البناء.

وأضاف انه تم رصد العقارات التي استغلت من قبل الجمعيات والمبرات الخيرية دون ترخيص، وتم توجيه إنذارات لهم في وقت سابق ونلاحظ اليوم التزاما كبيرا منهم، حيث تمت إزالة معظم المخالفات، لافتا إلى أن البلدية قامت كذلك بتوجيه إنذارات للعقارات المستغلة في السكن الاستثماري من قبل اللجان الخيرية، وذلك لإحضار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطهم أو يتم إغلاقها بعد انتهاء مدة الإنذار، مبينا أن عدد اللجان التي تم رصدها 25 تقريبا في مناطق السكن الخاص والاستثماري في محافظة الأحمدي.

وأكد الفضلي أن «بلدية الكويت ستتابع اللجان وأي استغلال خاطئ دون ترخيص ونحث جميع اللجان بالالتزام بقانون بلدية الكويت وعدم المخالفة، مشيرا إلى أنه تم توجيه إنذارات بالإغلاق لحضانات الأطفال المخالفة ونطالب أصحاب الحضانات بالالتزام بالقانون تجنبا للمخالفة والغرامات المالية المترتبة على المخالفات، مبينا أن الحضانات التي لا تمتثل للإنذارات المقدمة لها سيتم التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية».

MENAFN08052025000130011022ID1109526906