البلدية توجه إنذارات بإغلاق حضانات الأطفال المخالفة

البلدية توجه إنذارات بإغلاق حضانات الأطفال المخالفة
ثامر السليم
سجلت الجمعيات والمبرات الخيرية التزاما كبيرا في تطبيق القانون بعد تلقيها إنذارات من بلدية الكويت بإغلاق كافة المقرات والأفرع في السكن الخاص، فيما تتجه بلدية الكويت لمراقبة التزام الجمعيات والمبرات الخيرية في عدم ممارسة أي نشاط مخالف في مناطق السكن الخاص.
وفي جولة ميدانية لبلدية محافظة الأحمدي على مناطق السكن الخاص لإغلاق المقرات المخالفة أمس في عدة مناطق في محافظة الأحمدي، حيث لم تسجل أي مخالفة بعدم الالتزام بالقرارات، حيث كان هناك تفاعل مباشر مع الإنذارات التي تم توجيهها لما يزيد على 25 جمعية ومبرة خيرية في كافة مناطق المحافظة.
وقال ممثل إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية الكويت في محافظة الأحمدي م.خالد عطية الفضلي، بتوجيهات من مدير عام بلدية الكويت م.منال العصفور بشأن تكثيف الجولات الميدانية في مناطق السكن الخاص النموذجي، لرصد أي استغلال لهذه المساكن لغير الغرض المرخص لها، وذلك طبقا للائحة البناء.
وأضاف انه تم رصد العقارات التي استغلت من قبل الجمعيات والمبرات الخيرية دون ترخيص، وتم توجيه إنذارات لهم في وقت سابق ونلاحظ اليوم التزاما كبيرا منهم، حيث تمت إزالة معظم المخالفات، لافتا إلى أن البلدية قامت كذلك بتوجيه إنذارات للعقارات المستغلة في السكن الاستثماري من قبل اللجان الخيرية، وذلك لإحضار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطهم أو يتم إغلاقها بعد انتهاء مدة الإنذار، مبينا أن عدد اللجان التي تم رصدها 25 تقريبا في مناطق السكن الخاص والاستثماري في محافظة الأحمدي.
وأكد الفضلي أن «بلدية الكويت ستتابع اللجان وأي استغلال خاطئ دون ترخيص ونحث جميع اللجان بالالتزام بقانون بلدية الكويت وعدم المخالفة، مشيرا إلى أنه تم توجيه إنذارات بالإغلاق لحضانات الأطفال المخالفة ونطالب أصحاب الحضانات بالالتزام بالقانون تجنبا للمخالفة والغرامات المالية المترتبة على المخالفات، مبينا أن الحضانات التي لا تمتثل للإنذارات المقدمة لها سيتم التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية».
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