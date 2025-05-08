مجلس الأمن يعتمد قرارا بتمديد بعثة (يونميس) في جنوب السودان حتى أبريل 2026

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مجلس الأمن يعتمد قرارا بتمديد بعثة (يونميس) في جنوب السودان حتى أبريل 2026
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 5 (كونا) -- اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالأغلبية قرارا يقضي بتمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) حتى 30 أبريل 2026.
وصوت لصالح القرار - المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية - 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وباكستان وروسيا.
ويؤكد القرار - الذي يحمل رقم (2779) - أن ولاية بعثة (يونميس) مصممة لتعزيز رؤية استراتيجية متعددة السنوات لمنع العودة إلى الحرب الأهلية وتصعيد العنف في جنوب السودان وتمكينه من معالجة الثغرات الحرجة في بناء سلام دائم على المستويين المحلي والوطني.
وتشمل ولاية البعثة حماية المدنيين وتوفير الظروف الملائمة لتوصيل المساعدات الإنسانية ودعم عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها.
ويسمح مجلس الأمن للبعثة - وفق القرار - باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إبلاغ المجلس بأي عقبات تعترض تنفيذ الولاية.
وكان رئيس البعثة الأممية نيكولاس هايسوم قد حذر الشهر الماضي في إحاطته أمام مجلس الأمن من أن اندلاع حرب أخرى يشكل خطرا لا يمكن لجنوب السودان أو للمنطقة ككل تحمله. (النهاية)
ع س ت / م م ج
وصوت لصالح القرار - المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية - 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وباكستان وروسيا.
ويؤكد القرار - الذي يحمل رقم (2779) - أن ولاية بعثة (يونميس) مصممة لتعزيز رؤية استراتيجية متعددة السنوات لمنع العودة إلى الحرب الأهلية وتصعيد العنف في جنوب السودان وتمكينه من معالجة الثغرات الحرجة في بناء سلام دائم على المستويين المحلي والوطني.
وتشمل ولاية البعثة حماية المدنيين وتوفير الظروف الملائمة لتوصيل المساعدات الإنسانية ودعم عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها.
ويسمح مجلس الأمن للبعثة - وفق القرار - باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إبلاغ المجلس بأي عقبات تعترض تنفيذ الولاية.
وكان رئيس البعثة الأممية نيكولاس هايسوم قد حذر الشهر الماضي في إحاطته أمام مجلس الأمن من أن اندلاع حرب أخرى يشكل خطرا لا يمكن لجنوب السودان أو للمنطقة ككل تحمله. (النهاية)
ع س ت / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين