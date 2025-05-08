  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مجلس الأمن يعتمد قرارا بتمديد بعثة (يونميس) في جنوب السودان حتى أبريل 2026

مجلس الأمن يعتمد قرارا بتمديد بعثة (يونميس) في جنوب السودان حتى أبريل 2026

2025-05-08 11:23:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 5 (كونا) -- اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالأغلبية قرارا يقضي بتمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) حتى 30 أبريل 2026.
وصوت لصالح القرار - المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية - 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وباكستان وروسيا.
ويؤكد القرار - الذي يحمل رقم (2779) - أن ولاية بعثة (يونميس) مصممة لتعزيز رؤية استراتيجية متعددة السنوات لمنع العودة إلى الحرب الأهلية وتصعيد العنف في جنوب السودان وتمكينه من معالجة الثغرات الحرجة في بناء سلام دائم على المستويين المحلي والوطني.
وتشمل ولاية البعثة حماية المدنيين وتوفير الظروف الملائمة لتوصيل المساعدات الإنسانية ودعم عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها.
ويسمح مجلس الأمن للبعثة - وفق القرار - باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إبلاغ المجلس بأي عقبات تعترض تنفيذ الولاية.
وكان رئيس البعثة الأممية نيكولاس هايسوم قد حذر الشهر الماضي في إحاطته أمام مجلس الأمن من أن اندلاع حرب أخرى يشكل خطرا لا يمكن لجنوب السودان أو للمنطقة ككل تحمله. (النهاية)

ع س ت / م م ج


MENAFN08052025000071011013ID1109526867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث