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الهند تعلن شن القوات الباكستانية هجمات صاروخية مستهدفة مواقع عسكرية قرب الحدود

الهند تعلن شن القوات الباكستانية هجمات صاروخية مستهدفة مواقع عسكرية قرب الحدود

2025-05-08 11:23:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 8 - 5 (كونا) -- أعلنت هيئة الأركان الدفاعية المتكاملة الهندية اليوم الخميس أن القوات الباكستانية شنت هجمات مستهدفة مواقع عسكرية في مناطق (جامو) و(باثانكوت) و(أودهامبور) بالقرب من الحدود الدولية في جامو وكشمير.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الهجمات التي استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة لم توقع خسائر وذلك لنجاح القوات المسلحة الهندية "في تحييد هذا التهديد".
وفي ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين أعلنت العديد من الولايات مثل (البنجاب) و(هاريانا) و(راجستان) و(غوجارات) والبنغال الغربية إغلاق المدارس وإلغاء إجازات أفراد الامن والمسؤولين الاداريين كما اغلق 24 مطارا بالقرب من حدود الهند مع باكستان مؤقتا بسبب تدهور الوضع الأمني. (النهاية)

ا ت ك / س ع م


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