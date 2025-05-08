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الهند تعلن شن القوات الباكستانية هجمات صاروخية مستهدفة مواقع عسكرية قرب الحدود
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 8 - 5 (كونا) -- أعلنت هيئة الأركان الدفاعية المتكاملة الهندية اليوم الخميس أن القوات الباكستانية شنت هجمات مستهدفة مواقع عسكرية في مناطق (جامو) و(باثانكوت) و(أودهامبور) بالقرب من الحدود الدولية في جامو وكشمير.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الهجمات التي استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة لم توقع خسائر وذلك لنجاح القوات المسلحة الهندية "في تحييد هذا التهديد".
وفي ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين أعلنت العديد من الولايات مثل (البنجاب) و(هاريانا) و(راجستان) و(غوجارات) والبنغال الغربية إغلاق المدارس وإلغاء إجازات أفراد الامن والمسؤولين الاداريين كما اغلق 24 مطارا بالقرب من حدود الهند مع باكستان مؤقتا بسبب تدهور الوضع الأمني. (النهاية)
ا ت ك / س ع م
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الهجمات التي استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة لم توقع خسائر وذلك لنجاح القوات المسلحة الهندية "في تحييد هذا التهديد".
وفي ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين أعلنت العديد من الولايات مثل (البنجاب) و(هاريانا) و(راجستان) و(غوجارات) والبنغال الغربية إغلاق المدارس وإلغاء إجازات أفراد الامن والمسؤولين الاداريين كما اغلق 24 مطارا بالقرب من حدود الهند مع باكستان مؤقتا بسبب تدهور الوضع الأمني. (النهاية)
ا ت ك / س ع م
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