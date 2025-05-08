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الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان عزمهما تعزيز العلاقات الاستراتيجية

الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان عزمهما تعزيز العلاقات الاستراتيجية

2025-05-08 11:23:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 8 - 5 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس عزم البلدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد والأمني.
وشدد أردوغان في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي على أن حكومة بلاده لم ولن تعتبر استقرار العراق وأمنه منفصلا عن أمن واستقرار تركيا.
وأضاف "نريد المضي قدما وبسرعة في مواضيع تتعلق باستئناف ضخ البترول عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي".
وأعرب أردوغان عن رغبته في تشجيع التعاون بين البلدين خاصة في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي ومجالات الطاقة الأخرى.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ نحو 18 مليار دولار في العام الماضي وأن إمكانات البلدين أكبر من ذلك بكثير.
وقال إن تركيا والعراق أكدا عزمهما مواصلة الكفاح ضد حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" و"غولن" وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" التي تشكل تهديدا للأمن القومي التركي وللعراق أيضا.
وأكد أردوغان أنه والسوداني أوليا "خلال محادثاتهما أهمية كبيرة للتعاون في مجال الأمن ومكافحة "الإرهاب" وشددا على أن لا مكان للإرهاب في مستقبل المنطقة".
وذكر "يسرني أن أعرب عن هذا الواقع بكل ارتياح نحن لا ننظر إلى علاقاتنا مع العراق الذي تربطنا به أواصر تاريخية وإنسانية وثقافية عميقة على أنها مجرد علاقات بين دولتين بل نعد تطوير التعاون بيننا في جميع المجالات واجبا تمليه علينا روابط الأخوة التي تجمعنا".
وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن تطوير العراق لعلاقاته مع سوريا أمر مهم للغاية لاستقرار وسلام المنطقة.
وفيما يخص التوتر الأخير الحاصل بين باكستان والهند أبدى أردوغان قلق بلاده من تحول هذا التوتر إلى صراع مسلح.
وأكد أن تركيا تبذل جهودا لخفض التوتر بين الهند وباكستان "قبل أن تصل الأحداث إلى نقطة اللاعودة".
وعن سياسات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة قال أردوغان إن نتائج السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في غزة ثم نقلتها إلى لبنان وسوريا واضحة "لأنها تعتقد أنها ستضمن أمنها من خلال إغراق المنطقة في الدماء والدموع وعدم الاستقرار وهذا مجرد حلم".
وأشار إلى أن خطر المجاعة في غزة وصل إلى أبعاد خطيرة قد تؤدي إلى وفيات جماعية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي أن العراق يسعى لبناء علاقة تنموية شاملة مع تركيا تقوم على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل" مشيرا إلى أن البلدين يواجهان تحديات أمنية مشتركة وبخاصة في ملف مكافحة الإرهاب.
وشدد على ضرورة التعاون في هذا السياق لمحاربة تنظيمي حزب العمال الكردستاني و(داعش) وغيرهما.
وتطرق الجانبان إلى ملف المياه فاعتبر السوداني أن هذه القضية تمثل أحد المحاور الحساسة المرتبطة بالأمن الغذائي والبيئي مشددا على أن إدارته تسعى لحلها بروح من التفاهم والتنسيق المشترك بما يراعي الظروف المناخية وعلاقات حسن الجوار.
وعلى المستوى الاقتصادي نوه السوداني بأن تركيا تعد شريكا تجاريا رئيسيا للعراق ولها دور مهم في الاستثمار وإعادة الإعمار.
وأشاد بتطور العلاقات التجارية والتعليمية والثقافية وأكد أن العلاقات بين البلدين "ودية ومتوازنة وقائمة على المصالح المشتركة".
من جهته دعا أردوغان إلى "تسريع استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب (كركوك-جيهان) معربا عن رغبة بلاده في توسيع الشراكة الاقتصادية مع العراق".
في سياق متصل شدد السوداني على أن العراق يسعى لأن يكون عنصرا فاعلا في معادلة الاستقرار الإقليمي مؤكدا في الوقت ذاته رفض بلاده القاطع لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الحالية.
وقال إن "حكومة نتنياهو تحاول جر المنطقة نحو مزيد من الحروب والدمار" في إشارة إلى التصعيد المستمر في غزة.
وأضاف "نشهد مذبحة مروعة ترتكب يوميا بحق النساء والأطفال الفلسطينيين مبينا أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات بل يسعى إلى حوار إقليمي يخدم المصالح المشتركة".
وأكد السوداني التزام العراق سياسة خارجية متوازنة تضع الحوار والتعاون الإقليمي في مقدمة أولوياتها بما يضمن سيادة البلاد ويجنبها الانجرار إلى نزاعات جديدة.
ووقعت تركيا والعراق اتفاقيات بعدة مجالات مختلفة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجرت مراسم التوقيع بالمجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة عقب مباحثات ثنائية بين أردوغان والسوداني وأخرى على مستوى الوفود.
ووقع الجانبان اتفاقيات في مجالات الهجرة والتعليم ومكافحة المخدرات وإدارة الكوارث والطوارئ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما جرى توقيع اتفاقيات في مجالات الصناعات الدفاعية والتعليم العالي وعلم القياس والقانون.
واليوم الخميس وصل رئيس الوزراء العراقي أنقرة وكان في استقباله بمطار إسطنبول الدولي عدد من المسؤولين بينهم وزير التجارة التركي عمر بولاط. (النهاية)

ا ع س / ه س ص


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