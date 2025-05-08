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تركيا تعتزم تزويد سوريا بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء

تركيا تعتزم تزويد سوريا بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء

2025-05-08 11:23:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 8 - 5 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الخميس أن تركيا تخطط لتصدير ستة ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى سوريا.
وأوضح بيرقدار في مقابلة مع قناة "سي إن إن " أن الغاز الطبيعي المخطط تصديره الذي يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا سيستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا.
وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بدأت في الجانب السوري وأن الغاز سينقل من ولاية (كليس) التركية إلى مدينة حلب السورية.
وأضاف بيرقدار "سيستخدم هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب ونهدف إلى بدء التدفق خلال ثلاثة أشهر".
وأضاف "لقد أحرزنا تقدما سريعا في سوريا لأن خط الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى الحدود السورية في منطقة (كليس) وبهذه الطريقة سنكون وفرنا الوقود لتلك المحطات الكهربائية".
ولفت بيرقدار إلى أن العمل بدأ أيضا في مجال تزويد سوريا بالتيار الكهربائي إلى جانب الغاز الطبيعي.
وأوضح أنه يتم حاليا تزويد مدينة حلب شمال بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء من تركيا وأن من أولويات تركيا الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا.
وأشار إلى أن البنية التحتية في سوريا تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب التي استمرت لـ13 سنة. (النهاية)

ا ع س / ه س ص


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