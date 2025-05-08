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تركيا تعتزم تزويد سوريا بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 8 - 5 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الخميس أن تركيا تخطط لتصدير ستة ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى سوريا.
وأوضح بيرقدار في مقابلة مع قناة "سي إن إن " أن الغاز الطبيعي المخطط تصديره الذي يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا سيستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا.
وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بدأت في الجانب السوري وأن الغاز سينقل من ولاية (كليس) التركية إلى مدينة حلب السورية.
وأضاف بيرقدار "سيستخدم هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب ونهدف إلى بدء التدفق خلال ثلاثة أشهر".
وأضاف "لقد أحرزنا تقدما سريعا في سوريا لأن خط الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى الحدود السورية في منطقة (كليس) وبهذه الطريقة سنكون وفرنا الوقود لتلك المحطات الكهربائية".
ولفت بيرقدار إلى أن العمل بدأ أيضا في مجال تزويد سوريا بالتيار الكهربائي إلى جانب الغاز الطبيعي.
وأوضح أنه يتم حاليا تزويد مدينة حلب شمال بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء من تركيا وأن من أولويات تركيا الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا.
وأشار إلى أن البنية التحتية في سوريا تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب التي استمرت لـ13 سنة. (النهاية)
ا ع س / ه س ص
وأوضح بيرقدار في مقابلة مع قناة "سي إن إن " أن الغاز الطبيعي المخطط تصديره الذي يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا سيستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا.
وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بدأت في الجانب السوري وأن الغاز سينقل من ولاية (كليس) التركية إلى مدينة حلب السورية.
وأضاف بيرقدار "سيستخدم هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب ونهدف إلى بدء التدفق خلال ثلاثة أشهر".
وأضاف "لقد أحرزنا تقدما سريعا في سوريا لأن خط الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى الحدود السورية في منطقة (كليس) وبهذه الطريقة سنكون وفرنا الوقود لتلك المحطات الكهربائية".
ولفت بيرقدار إلى أن العمل بدأ أيضا في مجال تزويد سوريا بالتيار الكهربائي إلى جانب الغاز الطبيعي.
وأوضح أنه يتم حاليا تزويد مدينة حلب شمال بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء من تركيا وأن من أولويات تركيا الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا.
وأشار إلى أن البنية التحتية في سوريا تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب التي استمرت لـ13 سنة. (النهاية)
ا ع س / ه س ص
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