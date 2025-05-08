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الولايات المتحدة: نحن على بعد خطوات من حل يسمح بتقديم المساعدات لسكان غزة

الولايات المتحدة: نحن على بعد خطوات من حل يسمح بتقديم المساعدات لسكان غزة

2025-05-08 11:23:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 5 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها "على بعد خطوات" من التوصل إلى حل يسمح بتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة المدمر جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي القائمة منذ 19 شهرا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن "بفضل قيادته (دونالد ترامب) الملهمة نحن على بعد خطوات من هذا الحل من القدرة على إيصال المساعدات والطعام" إلى القطاع المدمر حيث يستمر الاحتلال في إطباق حصار إنساني خانق وكارثي.
وأضافت بروس أنه "سيكون من المخيب للآمال على أقل تقدير تفويت هذه الفرصة وفشلها لتحسين حياة الناس كما فشلت الجهود الأخرى أيضا".
وأكدت أن الولايات المتحدة تسعى لأن يتم تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة ورحبت ب"التحركات الرامية إلى إيصال المساعدات الغذائية العاجلة إلى غزة بسرعة (...) بحيث تصل المساعدات الغذائية بالفعل إلى مستحقيها (...) ونحن ندعم خطة لإيصال المساعدات الآن ونحث الآخرين على القيام بذلك أيضا".
وأكدت أن "الوضع الراهن يستمر في الفشل ونحتاج إلى أفكار جديدة ثاقبة. وقد قال الرئيس ترامب سابقا سنساعد سكان غزة. نحن نتولى الأمر. وهذا في الوقت الحالي يبدو أنه سيحل جميع هذه المشاكل".
كان برنامج الاغذية العالمي قد حذر قبل أقل من أسبوعين من أن يتسبب نفاد مخزونه الغذائي بغزة في كارثة إنسانية تقضي على حياة الكثير من سكان القطاع وذلك في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي قصفه اليوم لمختلف مدن القطاع. (النهاية)

ع س ج / ه س ص


MENAFN08052025000071011013ID1109526863

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