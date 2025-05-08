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الولايات المتحدة: نحن على بعد خطوات من حل يسمح بتقديم المساعدات لسكان غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 5 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها "على بعد خطوات" من التوصل إلى حل يسمح بتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة المدمر جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي القائمة منذ 19 شهرا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن "بفضل قيادته (دونالد ترامب) الملهمة نحن على بعد خطوات من هذا الحل من القدرة على إيصال المساعدات والطعام" إلى القطاع المدمر حيث يستمر الاحتلال في إطباق حصار إنساني خانق وكارثي.
وأضافت بروس أنه "سيكون من المخيب للآمال على أقل تقدير تفويت هذه الفرصة وفشلها لتحسين حياة الناس كما فشلت الجهود الأخرى أيضا".
وأكدت أن الولايات المتحدة تسعى لأن يتم تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة ورحبت ب"التحركات الرامية إلى إيصال المساعدات الغذائية العاجلة إلى غزة بسرعة (...) بحيث تصل المساعدات الغذائية بالفعل إلى مستحقيها (...) ونحن ندعم خطة لإيصال المساعدات الآن ونحث الآخرين على القيام بذلك أيضا".
وأكدت أن "الوضع الراهن يستمر في الفشل ونحتاج إلى أفكار جديدة ثاقبة. وقد قال الرئيس ترامب سابقا سنساعد سكان غزة. نحن نتولى الأمر. وهذا في الوقت الحالي يبدو أنه سيحل جميع هذه المشاكل".
كان برنامج الاغذية العالمي قد حذر قبل أقل من أسبوعين من أن يتسبب نفاد مخزونه الغذائي بغزة في كارثة إنسانية تقضي على حياة الكثير من سكان القطاع وذلك في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي قصفه اليوم لمختلف مدن القطاع. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن "بفضل قيادته (دونالد ترامب) الملهمة نحن على بعد خطوات من هذا الحل من القدرة على إيصال المساعدات والطعام" إلى القطاع المدمر حيث يستمر الاحتلال في إطباق حصار إنساني خانق وكارثي.
وأضافت بروس أنه "سيكون من المخيب للآمال على أقل تقدير تفويت هذه الفرصة وفشلها لتحسين حياة الناس كما فشلت الجهود الأخرى أيضا".
وأكدت أن الولايات المتحدة تسعى لأن يتم تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة ورحبت ب"التحركات الرامية إلى إيصال المساعدات الغذائية العاجلة إلى غزة بسرعة (...) بحيث تصل المساعدات الغذائية بالفعل إلى مستحقيها (...) ونحن ندعم خطة لإيصال المساعدات الآن ونحث الآخرين على القيام بذلك أيضا".
وأكدت أن "الوضع الراهن يستمر في الفشل ونحتاج إلى أفكار جديدة ثاقبة. وقد قال الرئيس ترامب سابقا سنساعد سكان غزة. نحن نتولى الأمر. وهذا في الوقت الحالي يبدو أنه سيحل جميع هذه المشاكل".
كان برنامج الاغذية العالمي قد حذر قبل أقل من أسبوعين من أن يتسبب نفاد مخزونه الغذائي بغزة في كارثة إنسانية تقضي على حياة الكثير من سكان القطاع وذلك في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي قصفه اليوم لمختلف مدن القطاع. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
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