سيدات الكويت يحققن المركز الخامس في بطولة غرب آسيا للطائرة الشاطئية في قطر

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سيدات الكويت يحققن المركز الخامس في بطولة غرب آسيا للطائرة الشاطئية في قطر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 5 (كونا)-- حقق منتخب الكويت للسيدات في الكرة الطائرة الشاطئية اليوم الخميس المركز الخامس في ختام مشاركته في منافسات جولة غرب آسيا الأولى لكرة الطائرة الشاطئية (للرجال والسيدات) في العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء ترتيب منتخب السيدات في المركز الخامس بعد فوز الفريق الأول المكون من اللاعبتين حليمة عبدالله ومنيرة يوسف على منتخب قطر بنتيجة (2-0) بينما خسر الفريق الثاني المكون من الغدير الصايغ ودانه منصور من الاردن بذات النتيجة.
وفي فئة الشباب خسر منتخب الكويت جميع مبارياته ضد منتخبي قطر والسعودية ليخرج من دور المجموعات.
وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في هذه الجولة عيسى السليم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المشاركة في هذه البطولة تعد فرصة ثمينة للاحتكاك الخارجي وكسب الخبرات استعدادا للبطولات المقبلة معربا عن سعادته بما حققه منتخب السيدات في ظل وجود منافسة قوية من منتخبات مثل الأردن ولبنان.
ويضم الوفد الكويتي اللاعبين إبراهيم ضياء ونواف طالب ونواف طلال وجاسم الصباغة وحليمة عبدالله ومنيرة يوسف والغدير الصايغ ودانه منصور تحت إشراف المدرب أحمد عبدالرزاق وإدارية المنتخب آمال الفرج و يرأس الوفد عيسى السليم.
وانطلقت منافسات جولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للشباب والسيدات يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى ال10 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 19 فريقا يمثلون 7 دول عربية هي السعودية والبحرين وعمان والكويت والأردن ولبنان والدولة المستضيفة قطر. (النهاية)
س س س / ح م ف
وجاء ترتيب منتخب السيدات في المركز الخامس بعد فوز الفريق الأول المكون من اللاعبتين حليمة عبدالله ومنيرة يوسف على منتخب قطر بنتيجة (2-0) بينما خسر الفريق الثاني المكون من الغدير الصايغ ودانه منصور من الاردن بذات النتيجة.
وفي فئة الشباب خسر منتخب الكويت جميع مبارياته ضد منتخبي قطر والسعودية ليخرج من دور المجموعات.
وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في هذه الجولة عيسى السليم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المشاركة في هذه البطولة تعد فرصة ثمينة للاحتكاك الخارجي وكسب الخبرات استعدادا للبطولات المقبلة معربا عن سعادته بما حققه منتخب السيدات في ظل وجود منافسة قوية من منتخبات مثل الأردن ولبنان.
ويضم الوفد الكويتي اللاعبين إبراهيم ضياء ونواف طالب ونواف طلال وجاسم الصباغة وحليمة عبدالله ومنيرة يوسف والغدير الصايغ ودانه منصور تحت إشراف المدرب أحمد عبدالرزاق وإدارية المنتخب آمال الفرج و يرأس الوفد عيسى السليم.
وانطلقت منافسات جولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للشباب والسيدات يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى ال10 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 19 فريقا يمثلون 7 دول عربية هي السعودية والبحرين وعمان والكويت والأردن ولبنان والدولة المستضيفة قطر. (النهاية)
س س س / ح م ف
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