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سيدات الكويت يحققن المركز الخامس في بطولة غرب آسيا للطائرة الشاطئية في قطر

سيدات الكويت يحققن المركز الخامس في بطولة غرب آسيا للطائرة الشاطئية في قطر

2025-05-08 11:23:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 5 (كونا)-- حقق منتخب الكويت للسيدات في الكرة الطائرة الشاطئية اليوم الخميس المركز الخامس في ختام مشاركته في منافسات جولة غرب آسيا الأولى لكرة الطائرة الشاطئية (للرجال والسيدات) في العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء ترتيب منتخب السيدات في المركز الخامس بعد فوز الفريق الأول المكون من اللاعبتين حليمة عبدالله ومنيرة يوسف على منتخب قطر بنتيجة (2-0) بينما خسر الفريق الثاني المكون من الغدير الصايغ ودانه منصور من الاردن بذات النتيجة.
وفي فئة الشباب خسر منتخب الكويت جميع مبارياته ضد منتخبي قطر والسعودية ليخرج من دور المجموعات.
وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في هذه الجولة عيسى السليم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المشاركة في هذه البطولة تعد فرصة ثمينة للاحتكاك الخارجي وكسب الخبرات استعدادا للبطولات المقبلة معربا عن سعادته بما حققه منتخب السيدات في ظل وجود منافسة قوية من منتخبات مثل الأردن ولبنان.
ويضم الوفد الكويتي اللاعبين إبراهيم ضياء ونواف طالب ونواف طلال وجاسم الصباغة وحليمة عبدالله ومنيرة يوسف والغدير الصايغ ودانه منصور تحت إشراف المدرب أحمد عبدالرزاق وإدارية المنتخب آمال الفرج و يرأس الوفد عيسى السليم.
وانطلقت منافسات جولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للشباب والسيدات يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى ال10 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 19 فريقا يمثلون 7 دول عربية هي السعودية والبحرين وعمان والكويت والأردن ولبنان والدولة المستضيفة قطر. (النهاية)

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