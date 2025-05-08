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ترامب يدعو إلى إيقاف مؤقت غير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا ويهدد بفرض عقوبات

ترامب يدعو إلى إيقاف مؤقت غير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا ويهدد بفرض عقوبات

2025-05-08 11:23:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 5 (كونا) -- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إلى هدنة غير مشروطة مدتها 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا ملوحا بفرض عقوبات في حال عدم احترام إيقاف إطلاق النار المؤقت.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي "تستمر المحادثات مع روسيا وأوكرانيا. تدعو الولايات المتحدة إلى إيقاف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما".
وأضاف "نأمل أن يلتزم الطرفان بإيقاف إطلاق نار يتم قبوله وأن يتحمل كلا البلدين مسؤولية احترام قدسية هذه المفاوضات المباشرة".
وحذر ترامب من أنه "في حال عدم الالتزام بإيقاف إطلاق النار ستفرض الولايات المتحدة وشركاؤها عقوبات إضافية".
وأكد الرئيس الأمريكي "بصفتي رئيسا سأظل ملتزما بضمان السلام بين روسيا وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الأوروبيين ليكون سلاما دائما. يجب أن يمهد إيقاف إطلاق النار هذا الطريق في نهاية المطاف نحو اتفاق سلام. يمكن إنجاز كل ذلك بسرعة كبيرة وسأكون متاحا في أي وقت إذا دعت الحاجة لخدماتي".
وجعل ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا قضية محورية في إدارته وكان ذلك أحد الوعود البارزة خلال حملته الانتخابية. (النهاية)

ع س ج / م م ج


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