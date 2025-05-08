ترامب يدعو إلى إيقاف مؤقت غير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا ويهدد بفرض عقوبات

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ترامب يدعو إلى إيقاف مؤقت غير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا ويهدد بفرض عقوبات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 5 (كونا) -- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إلى هدنة غير مشروطة مدتها 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا ملوحا بفرض عقوبات في حال عدم احترام إيقاف إطلاق النار المؤقت.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي "تستمر المحادثات مع روسيا وأوكرانيا. تدعو الولايات المتحدة إلى إيقاف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما".
وأضاف "نأمل أن يلتزم الطرفان بإيقاف إطلاق نار يتم قبوله وأن يتحمل كلا البلدين مسؤولية احترام قدسية هذه المفاوضات المباشرة".
وحذر ترامب من أنه "في حال عدم الالتزام بإيقاف إطلاق النار ستفرض الولايات المتحدة وشركاؤها عقوبات إضافية".
وأكد الرئيس الأمريكي "بصفتي رئيسا سأظل ملتزما بضمان السلام بين روسيا وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الأوروبيين ليكون سلاما دائما. يجب أن يمهد إيقاف إطلاق النار هذا الطريق في نهاية المطاف نحو اتفاق سلام. يمكن إنجاز كل ذلك بسرعة كبيرة وسأكون متاحا في أي وقت إذا دعت الحاجة لخدماتي".
وجعل ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا قضية محورية في إدارته وكان ذلك أحد الوعود البارزة خلال حملته الانتخابية. (النهاية)
ع س ج / م م ج
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي "تستمر المحادثات مع روسيا وأوكرانيا. تدعو الولايات المتحدة إلى إيقاف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما".
وأضاف "نأمل أن يلتزم الطرفان بإيقاف إطلاق نار يتم قبوله وأن يتحمل كلا البلدين مسؤولية احترام قدسية هذه المفاوضات المباشرة".
وحذر ترامب من أنه "في حال عدم الالتزام بإيقاف إطلاق النار ستفرض الولايات المتحدة وشركاؤها عقوبات إضافية".
وأكد الرئيس الأمريكي "بصفتي رئيسا سأظل ملتزما بضمان السلام بين روسيا وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الأوروبيين ليكون سلاما دائما. يجب أن يمهد إيقاف إطلاق النار هذا الطريق في نهاية المطاف نحو اتفاق سلام. يمكن إنجاز كل ذلك بسرعة كبيرة وسأكون متاحا في أي وقت إذا دعت الحاجة لخدماتي".
وجعل ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا قضية محورية في إدارته وكان ذلك أحد الوعود البارزة خلال حملته الانتخابية. (النهاية)
ع س ج / م م ج
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