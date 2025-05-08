تأهل (مانشستر يونايتد) و (توتنهام هوتسبر) الإنجليزيان لنهائي الدوري الأوروبي

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تأهل (مانشستر يونايتد) و (توتنهام هوتسبر) الإنجليزيان لنهائي الدوري الأوروبي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 8 - 5 (كونا)-- تأهل فريقا (مانشستر يونايتد) و(توتنهام هوتسبر) الإنجليزيين لنهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بعد فوزهما بلقائي النصف النهائي الذين أقيما اليوم الخميس.
ففي المباراة الأولى فاز (مانشستر يونايتد) على ضيفه (اتليتيك بيلباو) الاسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وبمجموع سبعة أهداف لهدف بحساب لقاءي الذهاب والعودة.
وتقدم الفريق الاسباني بهدف السبق عند الدقيقة 31 عبر لاعبة الاسباني ميكيل ألبونيغا في حين لم يتمكن اصحاب الارض من تعديل الكفة إلى غاية الدقيقة 72 عن طريق المهاجم الإنجليزي مايسون ماونت.
وفي الدقيقة ال80 تمكن البرازيلي كارلوس كاسيميرو من منح التقدم لليونايتد بهدف ثان ليعقبه بعد خمس دقائق هدف ثالث من توقيع زميله الدنماركي راسموس هويلوند قبل ان يعود ماونت في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه.
وفي المباراة الأخرى فاز (توتنهام هوتسبر) على مضيفه (بودو غليمت) النرويجي بهدفين نظيفين وبخمسة اهداف مقابل هدف واحد بحسب لقاءي الذهاب والعودة.
وقد سجل هدفي اللقاء اللاعب الإنجليزي دومينيك سولانكي في الدقيقة 63 والمدافع الإسباني بيدرو سوسيدا في الدقيقة 69.
وسيلتقي الفريقان الإنجليزيان في مباراة النهائي للدوري الأوروبي يوم 21 من الشهر الجاري على ملعب (سان ماميس) بمدنية (بيلباو) الإسبانية. (النهاية)
م ر ن
ففي المباراة الأولى فاز (مانشستر يونايتد) على ضيفه (اتليتيك بيلباو) الاسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وبمجموع سبعة أهداف لهدف بحساب لقاءي الذهاب والعودة.
وتقدم الفريق الاسباني بهدف السبق عند الدقيقة 31 عبر لاعبة الاسباني ميكيل ألبونيغا في حين لم يتمكن اصحاب الارض من تعديل الكفة إلى غاية الدقيقة 72 عن طريق المهاجم الإنجليزي مايسون ماونت.
وفي الدقيقة ال80 تمكن البرازيلي كارلوس كاسيميرو من منح التقدم لليونايتد بهدف ثان ليعقبه بعد خمس دقائق هدف ثالث من توقيع زميله الدنماركي راسموس هويلوند قبل ان يعود ماونت في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه.
وفي المباراة الأخرى فاز (توتنهام هوتسبر) على مضيفه (بودو غليمت) النرويجي بهدفين نظيفين وبخمسة اهداف مقابل هدف واحد بحسب لقاءي الذهاب والعودة.
وقد سجل هدفي اللقاء اللاعب الإنجليزي دومينيك سولانكي في الدقيقة 63 والمدافع الإسباني بيدرو سوسيدا في الدقيقة 69.
وسيلتقي الفريقان الإنجليزيان في مباراة النهائي للدوري الأوروبي يوم 21 من الشهر الجاري على ملعب (سان ماميس) بمدنية (بيلباو) الإسبانية. (النهاية)
م ر ن
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