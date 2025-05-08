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تأهل (مانشستر يونايتد) و (توتنهام هوتسبر) الإنجليزيان لنهائي الدوري الأوروبي

تأهل (مانشستر يونايتد) و (توتنهام هوتسبر) الإنجليزيان لنهائي الدوري الأوروبي

2025-05-08 11:23:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 8 - 5 (كونا)-- تأهل فريقا (مانشستر يونايتد) و(توتنهام هوتسبر) الإنجليزيين لنهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بعد فوزهما بلقائي النصف النهائي الذين أقيما اليوم الخميس.
ففي المباراة الأولى فاز (مانشستر يونايتد) على ضيفه (اتليتيك بيلباو) الاسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وبمجموع سبعة أهداف لهدف بحساب لقاءي الذهاب والعودة.
وتقدم الفريق الاسباني بهدف السبق عند الدقيقة 31 عبر لاعبة الاسباني ميكيل ألبونيغا في حين لم يتمكن اصحاب الارض من تعديل الكفة إلى غاية الدقيقة 72 عن طريق المهاجم الإنجليزي مايسون ماونت.
وفي الدقيقة ال80 تمكن البرازيلي كارلوس كاسيميرو من منح التقدم لليونايتد بهدف ثان ليعقبه بعد خمس دقائق هدف ثالث من توقيع زميله الدنماركي راسموس هويلوند قبل ان يعود ماونت في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه.
وفي المباراة الأخرى فاز (توتنهام هوتسبر) على مضيفه (بودو غليمت) النرويجي بهدفين نظيفين وبخمسة اهداف مقابل هدف واحد بحسب لقاءي الذهاب والعودة.
وقد سجل هدفي اللقاء اللاعب الإنجليزي دومينيك سولانكي في الدقيقة 63 والمدافع الإسباني بيدرو سوسيدا في الدقيقة 69.
وسيلتقي الفريقان الإنجليزيان في مباراة النهائي للدوري الأوروبي يوم 21 من الشهر الجاري على ملعب (سان ماميس) بمدنية (بيلباو) الإسبانية. (النهاية)

م ر ن


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