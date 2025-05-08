موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
الكويت - ممثل الأمين العام للناتو خافيير كولومينا يثمن العلاقات المتميزة بين الحلف والكويت مؤكدا سعي الناتو لتكثيف الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي.
الكويت - مسؤول برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا سامي ديماسي يشيد بالجهود الرائدة للكويت في حماية البيئة ومسؤوليتها والتزامها بالمعاهدات البيئية الدولية وحرصها على التعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية.
الدوحة - مجمع الفقه الإسلامي يوصي في ختام مؤتمره بمزيد من البحث لمسألة "حكم منح الذكاء الاصطناعي شخصية اعتبارية".
واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبلغ الهند وباكستان بأن الولايات المتحدة تدعم الحوار المباشر بين الجارتين النوويتين اللتين تخوضان أعنف مواجهة عسكرية بينهما في عقود.
جنيف - مجمع الكرادلة بالفاتيكان ينتخب الكاردينال روبرت بريفوست "الحبر الأعظم" للكنيسة الكاثوليكية، وأسقف روما الجديد يتخذ اسم "ليو الرابع عشر" ليكون أول بابا أمريكي للفاتيكان في التاريخ. (النهاية) ه س ص
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