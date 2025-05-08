موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - تدشين الموسم الجديد لـ "أولمبياد العالم للروبوتات - الكويت 2025" وهو منصة عالمية تجمع الشباب للتنافس والتعاون في تصميم الروبوتات.

الكويت - ممثل الأمين العام للناتو خافيير كولومينا يثمن العلاقات المتميزة بين الحلف والكويت مؤكدا سعي الناتو لتكثيف الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي.

الكويت - مسؤول برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا سامي ديماسي يشيد بالجهود الرائدة للكويت في حماية البيئة ومسؤوليتها والتزامها بالمعاهدات البيئية الدولية وحرصها على التعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية.

الدوحة - مجمع الفقه الإسلامي يوصي في ختام مؤتمره بمزيد من البحث لمسألة "حكم منح الذكاء الاصطناعي شخصية اعتبارية".

واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبلغ الهند وباكستان بأن الولايات المتحدة تدعم الحوار المباشر بين الجارتين النوويتين اللتين تخوضان أعنف مواجهة عسكرية بينهما في عقود.

جنيف - مجمع الكرادلة بالفاتيكان ينتخب الكاردينال روبرت بريفوست "الحبر الأعظم" للكنيسة الكاثوليكية، وأسقف روما الجديد يتخذ اسم "ليو الرابع عشر" ليكون أول بابا أمريكي للفاتيكان في التاريخ. (النهاية) ه س ص