البحرين ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

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البحرين ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 5 (كونا) -- رحبت مملكة البحرين مساء الخميس بإعلان سلطنة عمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أملها أن تسهم هذه الخطوة في ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية فيالبحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى حل النزاعات عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أملها أن تسهم هذه الخطوة في ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية فيالبحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى حل النزاعات عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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