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البحرين ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

البحرين ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن

2025-05-08 11:23:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 5 (كونا) -- رحبت مملكة البحرين مساء الخميس بإعلان سلطنة عمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أملها أن تسهم هذه الخطوة في ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية فيالبحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى حل النزاعات عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص


MENAFN08052025000071011013ID1109526858

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