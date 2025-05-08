الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وفد بعثة صندوق النقد الدولي

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وفد بعثة صندوق النقد الدولي
استقبل نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفد بعثة صندوق النقد الدولي، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة.
وأكد الرئيس التنفيذي خلال اللقاء أن تطوير بيئة العمل وفقًا للتغيرات الاقتصادية المتسارعة يُعد أحد أبرز أولويات الحكومة، لاستمرار النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في سوق العمل.
كما استعرض مؤشرات سوق العمل والجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتطوير بيئة العمل وضمان استدامتها، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحفظ الحقوق التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
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