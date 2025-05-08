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الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وفد بعثة صندوق النقد الدولي

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وفد بعثة صندوق النقد الدولي

2025-05-08 11:22:31
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

استقبل‭ ‬نبراس‭ ‬طالب،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وفد‭ ‬بعثة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وفقًا‭ ‬للتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتسارعة‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أولويات‭ ‬الحكومة،‭ ‬لاستمرار‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬مؤشرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ويحفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬التعاقدية‭ ‬بين‭ ‬العامل‭ ‬وصاحب‭ ‬العمل‭.‬

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