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"ألبا" تحقق إنجازا تاريخيا في السلامة35 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت

"ألبا" تحقق إنجازا تاريخيا في السلامة35 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت

2025-05-08 11:22:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تسجيل‭ ‬إنجاز‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيقها‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬مضيعة‭ ‬للوقت‭ ‬في‭ ‬08‭ ‬مايو‭ ‬2025،‭ ‬لتعزز‭ ‬بذلك‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬تسجيل‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬إنجازًا‭ ‬استثنائيًا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬العالمية‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬بالشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الجماعية‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المخلصة‭ ‬بالشركة،‭ ‬وإيمانهم‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬آمن‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وأضاف،‭ ‬أساهمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬السلامة‭ ‬أولاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬البا،‭ ‬منها‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬للسلامة‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬الشاملة‭ ‬بالشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أحاديث‭ ‬السلامة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬والزيارات‭ ‬الدائمة‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمواقع‭ ‬التشغيلية،‭ ‬إذ‭ ‬تلعب‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬مجتمعة‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬للجميع‭.‬

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