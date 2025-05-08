"ألبا" تحقق إنجازا تاريخيا في السلامة35 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت

"ألبا" تحقق إنجازا تاريخيا في السلامة35 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، تسجيل إنجاز غير مسبوق في تاريخ صناعة الألمنيوم من خلال تحقيقها 35 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت في 08 مايو 2025، لتعزز بذلك مكانتها الرائدة في السلامة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلاً: «يعد تسجيل 35 مليون ساعة عمل آمنة إنجازًا استثنائيًا في صناعة الألمنيوم العالمية. ويعكس هذا الإنجاز الجهود الجبارة والمتواصلة لخلق بيئة عمل آمنة بالشركة من خلال الالتزام والمسؤولية الجماعية لجميع أفراد فرق العمل المخلصة بالشركة، وإيمانهم بأهمية العمل المشترك لتحقيق مستقبل آمن للجميع».
وأضاف، أساهمت العديد من العوامل في ترسيخ ثقافة «السلامة أولاً» في البا، منها الحملات التوعوية للسلامة والبرامج التدريبية الشاملة بالشركة في هذا المجال، إلى جانب أحاديث السلامة الأسبوعية والزيارات الدائمة لأعضاء الهيئة التنفيذية للمواقع التشغيلية، إذ تلعب هذه العوامل مجتمعة دورًا بارزًا في خلق بيئة عمل آمنة للجميع.
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