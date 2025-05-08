"ألبا" تحقق إنجازا تاريخيا في السلامة35 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تسجيل‭ ‬إنجاز‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيقها‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬مضيعة‭ ‬للوقت‭ ‬في‭ ‬08‭ ‬مايو‭ ‬2025،‭ ‬لتعزز‭ ‬بذلك‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬تسجيل‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬إنجازًا‭ ‬استثنائيًا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬العالمية‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬بالشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الجماعية‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المخلصة‭ ‬بالشركة،‭ ‬وإيمانهم‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬آمن‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وأضاف،‭ ‬أساهمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬السلامة‭ ‬أولاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬البا،‭ ‬منها‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬للسلامة‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬الشاملة‭ ‬بالشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أحاديث‭ ‬السلامة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬والزيارات‭ ‬الدائمة‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمواقع‭ ‬التشغيلية،‭ ‬إذ‭ ‬تلعب‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬مجتمعة‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬للجميع‭.‬