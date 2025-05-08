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انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي "من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج"

انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي "من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج"

2025-05-08 11:22:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

انطلقت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس،‭ ‬الخميس،‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬فرنسا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬من‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬بلاد‭ ‬الشام‭ ‬عبر‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وتنظمه‭ ‬رابطة‭ ‬مستشاري‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بفرنسا،‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ومراكز‭ ‬الأعمال‭ ‬المركزية‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والخبراء‭ ‬الإقليميين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والمغرب‭ ‬العربي‭ ‬والمشرق‭ ‬العربي‭ ‬والخليج‭ ‬وفرنسا‭.‬

ويهدف‭ ‬المنتديين‭ ‬وفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬أ‭ ‬ش‭ ‬أ‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬التحولات‭ ‬الجارية،‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬مستدامة‭ ‬بين‭ ‬الأنظمة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتحديد‭ ‬محركات‭ ‬النمو‭ ‬المستقبلية‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭.‬

ويتضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬النقاش‭ ‬والجلسات‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬التحولات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والبيئة‭ ‬والرقمنة،‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬خاصة‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬الزراعية،‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬السياحة،‭ ‬الصحة،‭ ‬الدفاع،‭ ‬النقل‭ ‬البري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماعات‭ ‬عمل‭ ‬ثنائية‭ (‬ B 2 B ‭) .‬

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