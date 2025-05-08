انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي "من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج"

انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي "من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج"
انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أمس، الخميس، أعمال المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه فرنسا بعنوان «من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج» تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويشارك في المنتدى الذي يستمر مدة ثلاثة أيام وتنظمه رابطة مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا، نحو 400 من قادة الأعمال والمؤسسات ومراكز الأعمال المركزية وقادة الأعمال، والخبراء الإقليميين والمؤسسات من مصر والمغرب العربي والمشرق العربي والخليج وفرنسا.
ويهدف المنتديين وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إلى مناقشة التحولات الجارية، وبناء جسور مستدامة بين الأنظمة الاقتصادية، وتحديد محركات النمو المستقبلية بشكل مشترك.
ويتضمن المنتدى عددًا من جلسات النقاش والجلسات العامة حول التحولات في مجالات الطاقة والبيئة والرقمنة، وورش عمل خاصة بالتكنولوجيا الزراعية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، الصحة، الدفاع، النقل البري، بالإضافة إلى اجتماعات عمل ثنائية ( B 2 B ) .
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