مناقصة لتوفير أجهزة الحضور والانصراف لوزارة التربية والتعليم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الجمعة ٠٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬9‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لتصميم‭ ‬وتشييد‭ ‬وتجهيز‭ ‬وتفكيك‭ ‬شاليه‭ ‬يمثل‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬باريس‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬ومعرض‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2025،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ UNION ‭ ‬ PLASTICS ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬132‭ ‬ألفا‭ ‬و946‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بيكو‭ ‬إنترناشيونال‭ (‬البحرين‭) ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬223‭ ‬ألفا‭ ‬و390‭ ‬دينارا‭.‬

ويشتهر‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بشاليهاته‭ ‬الفاخرة‭ ‬وعددها‭ ‬40‭ ‬المصممة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬وتسع‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬لكل‭ ‬شاليه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شاليه‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬دورين‭ ‬ويسع‭ ‬لعدد‭ ‬300‭ ‬شخص،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لرجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالضيوف‭ ‬وعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الساخنة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬خاص،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬الشاليهات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمجهزة‭ ‬بأعلى‭ ‬المواصفات‭ ‬بجوار‭ ‬ساحة‭ ‬الطائرات‭ ‬الثابتة‭ ‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬المدرج‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬مناظر‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬الثابت‭ ‬والطيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬المركبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬أصحاب‭ ‬الشاليهات‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬مدخل‭ ‬الشاليهات‭ ‬مباشرة‭. ‬لذلك،‭ ‬نحن‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التصميم‭ ‬وتشييد‭ ‬وتجهيز‭ ‬وتفكيك‭ ‬شاليه‭ ‬يمثل‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬باريس‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭-‬22‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬ومعرض‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬الى‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬الترويج‭ ‬والتسويق‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2026‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لتنظيف‭ ‬فتحات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬ومكافحة‭ ‬القوارض‭ ‬وأعمال‭ ‬الضخ‭ ‬الطارئة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ TRANS ‭ ‬ GLOBAL ‭ ‬ CONT ‭ ‬ RACTING ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬146‭ ‬ألفا‭ ‬و418‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Orange ‭ ‬ Contracting ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬179‭ ‬الفا‭ ‬و239‭ ‬دينارا‭.‬

ويتضمن‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬خدمات‭ ‬تنظيف‭ ‬نظام‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬لضمان‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الأمطار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬المسانَدة‭ ‬للجهات‭ ‬الصحية‭ ‬لمكافحة‭ ‬القوارض‭ ‬والحشرات‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وشبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتوفير‭ ‬المضخات‭ ‬المتنقلة‭ ‬وملحقاتها‭ ‬للاستخدام‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬13‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لتوفير‭ ‬أجهزة‭ ‬الحضور‭ ‬والانصراف‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Almoayyed ‭ ‬ Commercial ‭ ‬ Services ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬125‭ ‬ألفا‭ ‬و840‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬الزياني‭ ‬للتجارة‭ ‬والمقاولات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬وبقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬399‭ ‬ألفا‭ ‬و850‭ ‬دينارا‭.‬

ويعتبر‭ ‬طلب‭ ‬العروض‭ ‬بمثابة‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬مقدمي‭ ‬العروض‭ ‬المناسبين‭ ‬للمشاركة‭ ‬وتقديم‭ ‬العطاءات‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬أجهزة‭ ‬الحضور‭ ‬والانصراف‭ (‬المدارس‭ ‬والإدارات‭). ‬ويرد‭ ‬وصف‭ ‬للمتطلبات‭ ‬الفنية‭ ‬التفصيلية‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭. ‬وسيتم‭ ‬تقييم‭ ‬الردود‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬هذا‭ ‬باستخدام‭ ‬المعايير‭ ‬القياسية‭ ‬والإجراءات‭ ‬القياسية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬مقدمي‭ ‬العروض‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬وموضوعي‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لمشروع‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مبنى‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ – ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬الزياني‭ ‬للتجارة‭ ‬والمقاولات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءة‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬و964‭ ‬ألفا،‭ ‬و55‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و178‭ ‬ألفا‭ ‬و912‭ ‬دينارا‭. ‬وتشمل‭ ‬الاعمال‭ ‬إعادة‭ ‬تهيئة‭ ‬لبعض‭ ‬طوابق‭ ‬الوزارة‭ ‬التالية‭: ‬الأرضي،‭ ‬الأول،‭ ‬الثاني،‭ ‬الثالث،‭ ‬الرابع،‭ ‬الخامس،‭ ‬السادس،‭ ‬السابع،‭ ‬الثامن،‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬الطابقين‭ ‬11‭ ‬و12،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬تجديد‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬للمكاتب‭ ‬وتجديد‭ ‬قاعات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬ودورات‭ ‬المياه‭ ‬متضمنة‭ ‬للأعمال‭ ‬الكهربائية‭ ‬والميكانيكية‭ ‬والانشائية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مشار‭ ‬اليه‭ ‬بالرسومات‭ ‬الهندسية‭ ‬ومستندات‭ ‬المناقصة‭ ‬الأخرى‭.‬