مناقصة لتوفير أجهزة الحضور والانصراف لوزارة التربية والتعليم

مناقصة لتوفير أجهزة الحضور والانصراف لوزارة التربية والتعليم
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 9 مناقصات مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها وزارة المواصلات والاتصالات لتصميم وتشييد وتجهيز وتفكيك شاليه يمثل معرض البحرين الدولي للطيران للمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران ومعرض دبي الدولي للطيران 2025، وتقدمت شركة UNION PLASTICS بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 132 ألفا و946 دينارا، بينما تقدمت شركة بيكو إنترناشيونال (البحرين) بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 223 ألفا و390 دينارا.
ويشتهر معرض البحرين الدولي للطيران بشاليهاته الفاخرة وعددها 40 المصممة لهذا الغرض وتسع 50 شخصا لكل شاليه، بالإضافة إلى شاليه كبار الشخصيات من دورين ويسع لعدد 300 شخص، ما يتيح لرجال الأعمال الالتقاء بالضيوف وعقد الاجتماعات الساخنة رفيعة المستوى في بيئة خاص، كما أن موقع الشاليهات الفاخرة والمجهزة بأعلى المواصفات بجوار ساحة الطائرات الثابتة وبالتوازي مع المدرج ما يوفر مناظر لا مثيل لها لكل من العرض الثابت والطيران، بالإضافة إلى أن مواقف المركبات الخاصة بالشركات أصحاب الشاليهات تقع في مدخل الشاليهات مباشرة. لذلك، نحن نبحث عن شركة متخصصة ذات خبرة طويلة في مجال المعارض الدولية لديها القدرة على التصميم وتشييد وتجهيز وتفكيك شاليه يمثل معرض البحرين الدولي للطيران للمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران خلال الفترة من 16-22 يونيو 2025 ومعرض دبي الدولي للطيران خلال الفترة من 17 الى 21 نوفمبر 2025، وذلك ضمن حملة الترويج والتسويق لاستقطاب الشركات العالمية للمشاركة في الدورة الثامنة لمعرض البحرين الدولي للطيران الذي سوف يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2026 بقاعدة الصخير الجوية.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار ومكافحة القوارض وأعمال الضخ الطارئة، وتقدمت شركة TRANS GLOBAL CONT RACTING بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 146 ألفا و418 دينارا، بينما تقدمت شركة Orange Contracting بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 179 الفا و239 دينارا.
ويتضمن بشكل أساسي خدمات تنظيف نظام تصريف مياه الأمطار لضمان الجاهزية التامة لاستقبال الأمطار، بالإضافة الى توفير خدمات المسانَدة للجهات الصحية لمكافحة القوارض والحشرات في شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار، وتوفير المضخات المتنقلة وملحقاتها للاستخدام في الحالات الطارئة.
كما تنافست 13 شركة على مناقصة طرحتها وزارة التربية والتعليم لتوفير أجهزة الحضور والانصراف لوزارة التربية والتعليم، وتقدمت شركة Almoayyed Commercial Services بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 125 ألفا و840 دينارا، بينما تقدمت شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاولات بأعلى العطاءات وبقيمة تبلغ 399 ألفا و850 دينارا.
ويعتبر طلب العروض بمثابة دعوة إلى مقدمي العروض المناسبين للمشاركة وتقديم العطاءات إلى نظام أجهزة الحضور والانصراف (المدارس والإدارات). ويرد وصف للمتطلبات الفنية التفصيلية في وثائق المناقصة. وسيتم تقييم الردود على طلب تقديم العروض هذا باستخدام المعايير القياسية والإجراءات القياسية، وبالتالي سيتم اختيار مقدمي العروض بشكل عادل وموضوعي.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمشروع إعادة تأهيل مبنى وزارة المالية والاقتصاد الوطني – المرحلة الثانية، وتقدمت شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاولات بأقل العطاءة بقيمة تبلغ 2 مليون و964 ألفا، و55 دينارا، بينما تقدمت شركة محمد جلال للمقاولات بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 3 ملايين و178 ألفا و912 دينارا. وتشمل الاعمال إعادة تهيئة لبعض طوابق الوزارة التالية: الأرضي، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، وأجزاء من الطابقين 11 و12، حيث تشمل هذه الأعمال تجديد التصميم الداخلي للمكاتب وتجديد قاعات الاجتماعات ودورات المياه متضمنة للأعمال الكهربائية والميكانيكية والانشائية كما هو مشار اليه بالرسومات الهندسية ومستندات المناقصة الأخرى.
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