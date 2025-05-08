وزير النفط والبيئة يستقبل السفير الفرنسي

وزير النفط والبيئة يستقبل السفير الفرنسي
استقبل الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، والسيد أنور مكاس مستشار الطاقة النووية والمتجددة بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة تقوم على أسس راسخة من الاحترام والتعاون المتبادل، مشيرًا إلى حرص المملكة على فتح آفاق أوسع للشراكة الثنائية، لا سيما في مجالات تنويع مصادر الطاقة واستخدام التكنولوجيا النظيفة، وذلك بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع الخطط الوطنية للطاقة والتحول البيئي.
كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الطاقة المستدامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية.
بدوره، أعرب إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين عن تطلع بلاده لتوسيع أطر التعاون مع مملكة البحرين، خاصة في ضوء التوجهات الاستراتيجية للبلدين في مجال الابتكار في الطاقة، ودعم مبادرات المناخ.
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