وزير النفط والبيئة يستقبل السفير الفرنسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والسيد‭ ‬أنور‭ ‬مكاس‭ ‬مستشار‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬والمتجددة‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬والتعاون‭ ‬المتبادل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬للشراكة‭ ‬الثنائية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬النظيفة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬والتحول‭ ‬البيئي‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬البيئية‭ ‬والتنموية‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬بلاده‭ ‬لتوسيع‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الطاقة،‭ ‬ودعم‭ ‬مبادرات‭ ‬المناخ‭.‬