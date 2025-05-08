"تمكين" يدعم التطور الوظيفي لـ21 موظفا بحرينيا في مصنع "المدينة للزجاج"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬21‭ ‬موظفاً‭ ‬بحرينياً‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬المدينة‭ ‬للزجاج‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيز‭ ‬الموظفين‭ ‬وتعزيز‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

حيث‭ ‬يأتي‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬المدينة‭ ‬للزجاج‮»‬‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬وتنافسية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتزويد‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالمهارات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منح‭ ‬الأولوية‭ ‬لنمو‭ ‬ورقمنة‭ ‬واستدامة‭ ‬المؤسسات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬خالد‭ ‬البيات،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بالتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬لكوادرها‭ ‬البحرينية‭. ‬ويثري‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬القطاعات‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بنسبة‭ ‬16 ‭%‬ ،‭ ‬كما‭ ‬يتميز‭ ‬بإمكانات‭ ‬كبيرة‭ ‬للنمو‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬النوعية‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحليّة‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور،‭ ‬استفاد‭ ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تمويل‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إنشاء‭ ‬مصنع‭ ‬جديد‭ ‬للزجاج،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيرفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ويخلق‭ ‬فرصا‭ ‬واعدة‭ ‬للتصدير‭ ‬ويسهم‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬المحلية‭.‬‮»‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬حبيب‭ ‬عبدالمجيد،‭ ‬أخصائي‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬للشركة‭: ‬‮«‬أصبح‭ ‬الزجاج‭ ‬عنصرًا‭ ‬أساسيًّا‭ ‬فهو‭ ‬يشكّل‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬ويستخدم‭ ‬للمنازل‭ ‬والمشاريع‭ ‬الكبيرة‭. ‬وتجاوباً‭ ‬على‭ ‬كثرة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬منتجاتنا،‭ ‬أثرى‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬خططنا‭ ‬التوسعية‭ ‬للمصنع‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحفيز‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬أجورهم‭ ‬ورسم‭ ‬خطط‭ ‬واضحة‭ ‬لتطورهم‭ ‬المهني‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تمكين،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬توسع‭ ‬المصنع‭ ‬سيزيد‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬للتوسع‭ ‬نحو‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

‭ ‬تأسست‭ ‬شركة‭ ‬المدينة‭ ‬للزجاج‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬كإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توريد‭ ‬ومعالجة‭ ‬الزجاج‭ ‬بأنواعه‭ ‬المختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬تخصصت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬متكاملة‭ ‬لقطاعات‭ ‬البناء‭ ‬والديكور‭ ‬والتصميم‭ ‬الداخلي‭. ‬تتميز‭ ‬الشركة‭ ‬بتوفير‭ ‬تشكيلة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬مثل‭ ‬الزجاج‭ ‬الآمن،‭ ‬والزجاج‭ ‬العازل‭ ‬للحرارة‭ ‬والصوت،‭ ‬والزجاج‭ ‬المزخرف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬التصميم‭ ‬والتركيب‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

ويقدم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭.‬