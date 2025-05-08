MENAFN - EIN Presswire) مايو 20258

Dr. Hajar Ahmed Albinali, MD, FACC, FGHA Conference Chairman

Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel

17th Gulf Heart Association Conference Logo

DOHA, QATAR, May 8, 2025 /EINPresswire / -- مايو 20258مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشرالدوحة، قطر – يسرّ جمعية القلب الخليجية (GHA) أن تعلن عن انطلاق مؤتمرها في نسخته السابعة عشرة. ومن المزمع انعقاد المؤتمر في الدوحة، قطر، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2025 بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (HMC). تهدف هذه الفعّالية المتميزة إلى جمع باقة من كبار أطباء القلب، والمهنيين الصحيين والباحثين القادمين من جميع أنحاء المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، بغية توفير منصة رائدة لاستكشاف أحدث التطورات في علم القلب ومجال الرعاية القلبية.وسيستهلّ المؤتمر في نسخته الحالية أعماله بسلسلة من ورش العمل المتخصصة والتي ستعقد في أولى أيامه، مما يفسح المجال أمام تقديم تجربة عملية تدريبية قيّمة للمهنيين الصحيين عبر مختلف التخصصات. وستنطوي هذه الفعاليات على عدد من الورش، والتي من بينها ورشة عمل POCUS/ECHO، وورشة عمل للقسطرة والعناية بالأكسجة الغشائية خارج الجسم، إضافة إلى ورشة عمل هيموديناميكية. ترمي هذه الورش إلى تعزيز مهارات المشاركين وتنمية معارفهم العملية.وخلال اليومين الثاني والثالث من الفعّالية، يواصل مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر أعماله عبر سلسلة من الجلسات التي تخضع لقيادة عدد من الخبراء، والتي ستشهد بدورها تقديم طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بعلم القلب والرعاية القلبية على يدّ مجموعة من المتخصصين المحترفين في علم القلب على الساحتين المحلية والدولية.وستضم هذه الجلسات بين جنباتها كوكبة من الخبراء البارزين من جميع أنحاء العالم بغرض مناقشة أحدث الأبحاث وأبرز العلاجات المبتكرة، والوقوف على أفضل الممارسات في مجال صحة القلب. ومن المقرر أن تختتم كل جلسة بنقاش حيويّ على شكل لجنة، والذي يهدف إلى توفير فرصة سانحة للحصول على مزيد من الرؤى والاستكشافات المتعمقة للموضوعات المطروحة.يعدّ مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر برنامجًا ديناميكيًا وشاملًا، حيث يتضمن مجموعة من الجلسات العلمية التي تخضع لقيادة الخبراء وعددًا من ورش العمل التفاعلية، فضلًا عن توفيره فرصًا قيّمة للتواصل بين الحضور. ومن ثمّ، يمثل هذا المؤتمر تجربة استثنائية تعمل على توسيع آفاق المعرفة، وتبادل الأفكار المثمرة وإحراز تقدم مستمر في مجال صحة القلب والأوعية الدموية.رسالة من سعادة الدكتور حجر أحمد البنعليعبَّر سعادة الدكتور هاجر أحمد البنعلي، رئيس المؤتمر السابع عشر لجمعية القلب الخليجية، عن حماسه تجاه هذه الفعّالية، قائلًا: "يسرني أن أحتفي بالزملاء الموقرين، والضيوف الكرام وجميع الحضور في المؤتمر السابع عشر لجمعية القلب الخليجية المنعقد في الدوحة. ونيابة عن الفرع المحلي للجمعية واللجنة المنظمة، يسعدني أن أتقدم إليكم جميعًا بأحرّ التحيات. سيبدأ المؤتمر بورش عمل في اليوم الأول، تليها مناقشات حول موضوعات متقدمة وعامة في علم القلب على مدار اليومين الأخيرين. ومن شأن مشاركة كوكبة من القادة الملهمين في هذا المجال والقادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم أن تجعل من المؤتمر فرصة استثنائية ومنصة رائدة لتوفير المعلومات".موقع المؤتمرالآن، صار الموقع الرسمي للمؤتمر متاحًا عبر الرابط ، والذي يمكنكم زيارته للحصول على التفاصيل المتعلقة بالفعّالية، وللتسجيل وللمزيد. لا تفوتوا هذه الفرصة السانحة وانضموا إلى المؤتمر لتكونوا جزءًا من هذه الفعّالية البارزة في مجال علم القلب.عن جمعية القلب الخليجيةتُعدّ جمعية القلب الخليجية منظمة مهنية رائدة، غير هادفة للربح وتكرّس أعمالها من أجل تعزيز رعاية القلب المتقدمة في المنطقة. ومن خلال التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، تنظم الجمعية اجتماعات علمية في مجال علم القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ورش عمل ومؤتمرات، مما يعزز التعليم وتبادل المعلومات العلمية.منذ تأسيسها في عام 2002، ساهمت الجمعية بدور محوريّ في تقدم رعاية القلب والبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يُعتبر إنجازًا كبيرًا لأعضائها.الموقع الإلكتروني:عن مؤسسة حمد الطبيةتعتبر مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسيّ للرعاية الصحية الثانوية والثالثية في قطر، وإحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.لأكثر من أربعة عقود، تكرّس مؤسسة حمد الطبية جهودها لتقديم الرعاية الأكثر أمانًا وفعالية لجميع مرضاها.تدير مؤسسة حمد الطبية خمسة عشر مستشفى متخصصًا بالإضافة إلى جهاز الإسعاف الوطني، وخدمات الصحة النفسية، والرعاية المنزلية، والرعاية طويلة الأمد.إن التحول الذي شهدته مؤسسة حمد الطبية على مدى العقد الماضي لا يضاهى في جميع أنحاء العالم. فمنذ عام 2016، افتتحت المؤسسة ثمانية مستشفيات جديدة ومجموعة من المرافق المتخصصة الجديدة، مما عزز شبكة مستشفيات القطاع العام في قطر.حصلت ثلاثة عشر مستشفى من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية على اعتماد مركز طبي أكاديميّ مؤسسيّ من اللجنة المشتركة الدولية، مما يؤكد جودة وسلامة الخدمات المقدمة، في حين حصل جهاز الإسعاف، وخدمة الرعاية الصحية المنزلية، وخدمة علاج السكتة الدماغية، وخدمة الرعاية التلطيفية على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية المرموق.تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات رعاية صحية تضاهي أفضل المستويات العالمية، وتتجاوز العديد من خدماتنا المعايير الدولية لجودة الرعاية، بما في ذلك علاج السكتة الدماغية، وأمراض القلب، والإصابات، والسرطان.في عام 2023، صُنفت أربعة من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا في العالم، وحقق اثنان منها تصنيفًا ضمن أفضل 100 مركز؛ مما يسلط الضوء على التزامنا بالجمع بين رعاية المرضى والبحث الطبيّ والتعليم لتحقيق أفضل النتائج والتجارب لمرضانا.تقود مؤسسة حمد الطبية تطوير أول نظام صحيّ أكاديميّ في المنطقة، يجمع بين البحث المبتكر والتعليم رفيع المستوى والرعاية السريرية الممتازة، وتلتزم ببناء إرث من الخبرات في مجال الرعاية الصحية في قطر.كما كانت مؤسسة حمد الطبية أول نظام مستشفيات في الشرق الأوسط يحقق الاعتماد المؤسسيّ من مجلس اعتماد التعليم الطبيّ العالي الدولي (ACGME-I) ، مما يدل على التميز في الطريقة التي يتم بها تدريب الخريجين الطبيين من خلال برامج الإقامة والتدريب والزمالة.الموقع الالكتروني:

Owais Hasan

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17th Gulf Heart Association Conference News Provided By Just us & Otto May 08, 2025, 08:27 GMT Share This Article Distribution channels: Consumer Goods , Culture, Society & Lifestyle , Education , Healthcare & Pharmaceuticals Industry , World & Regional



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