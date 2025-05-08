الاستخبارات الألمانية تعلق تصنيف حزب البديل مجموعة متطرفة

أفادت محكمة ألمانية بأن وكالة الاستخبارات الداخلية ستعلق مؤقتا تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا جماعة «يمينية متطرفة» بانتظار البت بالاستئناف الذي تقدم به الحزب ضد القرار.وأعلنت الاستخبارات الداخلية الألمانية «بي اف دي» أو «المكتب الاتحادي لحماية الدستور»، الأسبوع الماضي هذا التصنيف بعد تحقيقات طويلة، متهمة حزب البديل من اجل ألمانيا المناهض للهجرة بالسعي لتقويض الديموقراطية في البلاد.لكن حزب البديل الذي حل في المركز الثاني في انتخابات فبراير بعد المحافظين بزعامة المستشار الجديد فريدريش ميرتس، اعتبر أن دوافع سياسية تقف وراء القرار وطعن به.وأوضحت محكمة كولونيا أن جهاز الاستخبارات لن يشير علنا بعد الآن إلى حزب البديل من أجل ألمانيا كمنظمة «يمينية متطرفة بشكل مؤكد»، وسيزيل بيانا حول التصنيف من موقعه الإلكتروني.وأضافت المحكمة في بيان أن الاستخبارات اتخذت هذا الإجراء من دون الاعتراف بأي مسؤولية قانونية، مشددة على أن الجهاز ينتظر نتيجة الاستئناف.وقال زعيما الحزب اليس فيديل وتينو شروبالا في بيان نشر على منصة اكس إن الحزب حقق نجاحا جزئيا. وأضافا «إنها خطوة أولى مهمة بالنسبة الينا لنكون على دراية كاملة بالاتهامات بالتطرف اليميني ونواجهها».وبررت الاستخبارات الداخلية قرارها تصنيف الحزب «متطرفا» باتهامات لكبار أعضائه بالإدلاء بتصريحات «معادية للأجانب» و«المسلمين».وسهلت هذه الخطوة على عناصر الجهاز مراقبة الحزب وجددت الدعوات إلى حظره، رغم أن الحظر يحتاج إلى تصويت البرلمان عليه، وسط رد فعل فاتر من المستشار الجديد فريدريش ميرتس على هذه الدعوات.وبحسب مجلة دير شبيغل، تضمن تقرير الاستخبارات الداخلية حول حزب البديل، مواد تدين 353 عضوا فيه، بما في ذلك على أعلى المستويات، قائلا إن الحزب يميز بين الألمان «الحقيقيين» عرقيا وأولئك الذين يحملون جواز سفر ألمانيا.ورغم أن الجهاز أعلن قراره النهائي فإن تقريره الذي يتألف من نحو ألف صفحة لم ينشر بعد، ما ساعد في تأجيج الادعاءات بأن التصنيف كان بدوافع سياسية.

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