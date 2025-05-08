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الجيش الإسرائيلي يفتح مستوصفا في قرية حضر الدرزية جنوب سورية

الجيش الإسرائيلي يفتح مستوصفا في قرية حضر الدرزية جنوب سورية

2025-05-08 11:21:03
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس فتح مستوصف متنقل في جنوب سورية.ويقع المستوصف بالقرب من بلدة حضر التي تقطنها اقلية من الطائفة الدرزية، وفق ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن «هذه المنشأة تندرج ضمن الجهود المبذولة لدعم أبناء الطائفة الدرزية في سورية وضمان أمنهم».
ونشر الجيش تسجيلات مصورة ظهر فيها ممرضون وأطباء عسكريون موهت وجوههم يعالجون رجلا ذراعه مجبسة وموه وجهه أيضا فيما يبدو مسكنا متنقلا.
يأتي ذلك بعد اعلان مشايخ ووجهاء محافظة السويداء وحكومة دمشق التوصل إلى اتفاق لانهاء التوترات التي شهدتها المدينة، وسبقتها توترات مماثلة في مدينتي أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق.
ونقل عشرات الدروز للعلاج في إسرائيل منذ اندلاع المواجهات، بحسب طبيب في مركز زيف الطبي في صفد في شمال الأراضي المحتلة.
وفي الثالث من مايو، بعد اشتباكات متجددة، شنت إسرائيل غارة على محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنها «رسالة واضحة» أن بلده لن يسمح «بنشر قوات سورية في جنوب دمشق» أو بأي «تهديد للطائفة الدرزية».

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