الجيش الإسرائيلي يفتح مستوصفا في قرية حضر الدرزية جنوب سورية

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الجيش الإسرائيلي يفتح مستوصفا في قرية حضر الدرزية جنوب سورية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس فتح مستوصف متنقل في جنوب سورية.ويقع المستوصف بالقرب من بلدة حضر التي تقطنها اقلية من الطائفة الدرزية، وفق ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن «هذه المنشأة تندرج ضمن الجهود المبذولة لدعم أبناء الطائفة الدرزية في سورية وضمان أمنهم».
ونشر الجيش تسجيلات مصورة ظهر فيها ممرضون وأطباء عسكريون موهت وجوههم يعالجون رجلا ذراعه مجبسة وموه وجهه أيضا فيما يبدو مسكنا متنقلا.
يأتي ذلك بعد اعلان مشايخ ووجهاء محافظة السويداء وحكومة دمشق التوصل إلى اتفاق لانهاء التوترات التي شهدتها المدينة، وسبقتها توترات مماثلة في مدينتي أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق.
ونقل عشرات الدروز للعلاج في إسرائيل منذ اندلاع المواجهات، بحسب طبيب في مركز زيف الطبي في صفد في شمال الأراضي المحتلة.
وفي الثالث من مايو، بعد اشتباكات متجددة، شنت إسرائيل غارة على محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنها «رسالة واضحة» أن بلده لن يسمح «بنشر قوات سورية في جنوب دمشق» أو بأي «تهديد للطائفة الدرزية».
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس فتح مستوصف متنقل في جنوب سورية.ويقع المستوصف بالقرب من بلدة حضر التي تقطنها اقلية من الطائفة الدرزية، وفق ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن «هذه المنشأة تندرج ضمن الجهود المبذولة لدعم أبناء الطائفة الدرزية في سورية وضمان أمنهم».
ونشر الجيش تسجيلات مصورة ظهر فيها ممرضون وأطباء عسكريون موهت وجوههم يعالجون رجلا ذراعه مجبسة وموه وجهه أيضا فيما يبدو مسكنا متنقلا.
يأتي ذلك بعد اعلان مشايخ ووجهاء محافظة السويداء وحكومة دمشق التوصل إلى اتفاق لانهاء التوترات التي شهدتها المدينة، وسبقتها توترات مماثلة في مدينتي أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق.
ونقل عشرات الدروز للعلاج في إسرائيل منذ اندلاع المواجهات، بحسب طبيب في مركز زيف الطبي في صفد في شمال الأراضي المحتلة.
وفي الثالث من مايو، بعد اشتباكات متجددة، شنت إسرائيل غارة على محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنها «رسالة واضحة» أن بلده لن يسمح «بنشر قوات سورية في جنوب دمشق» أو بأي «تهديد للطائفة الدرزية».
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